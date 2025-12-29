Prev
લોઢાની વિંટી ગરીબને પણ બનાવી શકે છે અમીર, જાણો કોના માટે તે પહેરવી શુભ અને કોના માટે અશુભ

Iron Ring Benefits: સોનુ-ચાંદી તો ઠીક પરંતુ જો તમે લોઢાની વિંટી પહેરવા માંગતા હોવ તો જાણો કે તમારે તે ક્યારે અને કેવી રીતે પહેરવી જોઈએ અને આ સાથે જ કોણે આ વિંટી ન પહેરવી જોઈએ એ પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 29, 2025, 03:18 PM IST

જ્યોતિષ માન્યતાઓ મુજબ જો તમે તમારી કુંડળી મુજબ વિંટી પહેરતા હોવ તો તેનાથી તમને ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. શુભ રત્ન કે ધાતુ તમને સફળતા અપાવી શકે છે તો ક્યારેક તે હાનિ પણ પહોંચાડી શકે છે. આવામાં એ જાણો કે લોઢાની વિંટી પહેરવાથી શું લાભ થાય અને કઈ રીતે તે શનિદેવ સાથે જોડાયેલી છે. 

કોણ પહેરવી જોઈએ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં લોઢાની વિંટી શનિ ગ્રહ સંલગ્ન હોવાનું માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા છે કે શનિદેવ લોઢામાં વસવાટ કરે છે. આથી શનિને પ્રસન્ન કરવા માટે લોકો પોતાના હાથમાં લોઢાની વિંટી પહેરે છે. જેની કિંડળીમાં શનિ નબળો, પીડિત કે સાડા સાતી/ઢૈય્યા ચાલતી હોય તેમણે તે પહેરવી જોઈએ. 

એવું કહેવાય છે કે જો હાથમાં લોઢાની વિંટી પહેરો તો શનિની સાથે સાથે રાહુ અને કેતુના દુષ્પ્રભાવમાંથી પણ મુક્તિ મળી શકે છે. આ ઉપરાંત કોઈ જાતકની કુંડળીમાં રાહુ અને બુદ્ધની સ્થિતિ અશુભ હોય તો પણ તેમણે જમણા હાથની વચ્ચેની આંગળીમાં લોઢાની વિંટી પહેરવી જોઈએ. 

લોઢાની વિંટી પહેરવાના કેટલાક નિયમ
પહેરતા પહેલા વિંટીને સરસવના તેલમાં નાખો અને શનિવારે સાંજના સમયે જ તે ધારણ કરવી જોઈએ. શનિ મંત્ર “ॐ शं शनैश्चराय नमः” નો 108 વખત જાપ કરો અને પછી વિંટી પહેરો. 

કઈ આંગળીમાં પહેરવી જોઈએ
પુરુષોએ આ વિંટી જમણા હાથની વચ્ચેની આંગળીમાં પહેરવી જોઈએ. શનિનું ક્ષેત્ર મધ્યમા આંગળીની વચ્ચે માનવામાં આવે છે. અહીં હાથમાં શનિ પર્વત હોય છે. જ્યારે મહિલાઓએ પણ જમણા હાથની વચ્ચેની આંગળીમાં પહેરવી જોઈએ. આ આંગળી શનિ ગ્રહ સંબંધિત માનવામાં આવે છે. 

જ્યોતિષાચાર્યની સલાહ ચોક્કસ  લો
લોઢાની વિંટી પહેરતા પહેલા કોઈ જ્યોતિષાચાર્યની સલાહ ચોક્કસ લેવી જોઈએ. કુંડળીને અનુકૂળ હોય તો જ લોઢાની વિંટી પહેરવી જોઈએ.  લોઢાની વિંટી આડેધડ પહેરવી જોઈએ નહીં. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

