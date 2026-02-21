Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

માથા પર ભમરી હોવું શુભ છે કે અશુભ? જાણો ચક્રને લઈને શું કહે છે સામુદ્રિક શાસ્ત્ર

Hair Whorl On Head Astrology: શું તમારા માથા પર પણ ચક્ર એટલે કે ભમરી બનેલી છે? જો હા, તો આ તમારા ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા ઘણા રહસ્યો ખોલી શકે છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં માથા પરના આ ચક્રને એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત માનવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિના પ્રેમ જીવન, કરિયર, સ્વાસ્થ્ય અને આર્થિક સ્થિતિ વિશે ઘણું બધું કહી જાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:33 PM IST

Trending Photos

માથા પર ભમરી હોવું શુભ છે કે અશુભ? જાણો ચક્રને લઈને શું કહે છે સામુદ્રિક શાસ્ત્ર

Hair Whorl On Head Meaning: આજના સમયમાં વાળ ખરવા એ સામાન્ય સમસ્યા છે, પરંતુ તેની સાથે ઘણા લોકોના માથા પર કુદરતી રીતે ભમરી કે ચક્ર બનેલા હોય છે. કોઈપણ ઉંમરે આ લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં આ ચક્રનું વિશેષ મહત્વ છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં તેને ભવિષ્યનો અગત્યનો સંકેત ગણવામાં આવે છે, જેનાથી સ્વાસ્થ્ય, લવ લાઈફ અને કરિયરને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ મળી શકે છે.

ચાલો જાણીએ કે સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં માથા પર ચક્ર બનવાનું શું મહત્વ છે અને તેનાથી પ્રાપ્ત થતા શુભ અને અશુભ સંકેતો વિશે....

Add Zee News as a Preferred Source

દયાળુ સ્વભાવની નિશાની
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર, જે લોકોના માથાની બરાબર વચ્ચે એક ભમરી હોય છે, તેઓ સ્વભાવે ખૂબ જ દયાળુ હોય છે. આવા લોકોને જલ્દી ગુસ્સો આવતો નથી. તેમની પાસે દરેક સ્થિતિમાં પોતાને શાંત રાખવાની અદભૂત કળા હોય છે. તેઓ જીવનનો નાનામાં નાનો નિર્ણય પણ ખૂબ વિચારીને લે છે, તેથી તેમના નિર્ણયો ભાગ્યે જ ખોટા પડે છે.

સાચા દિલની નિશાની
જે લોકોના માથાની કોઈ એક બાજુ પર એક ભમરી હોય છે, તેઓ ખૂબ જ પ્રામાણિક હોય છે. આવા લોકો દિલના સાચા અને અન્યોને મદદ કરનારા હોય છે. જો તમે તેમને કોઈ કામ સોંપો છો, તો તેઓ તેને પૂરી નિષ્ઠાથી પૂર્ણ કરે છે. આ સિવાય તેઓ દરેક સંબંધ સત્યતાથી નિભાવે છે અને ક્યારેય કોઈને છેતરતા નથી.

આવા લોકોને ખુબ જલ્દી આવે છે ગુસ્સો
સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં માથા પર બે ભમરી હોવી શુભ માનવામાં આવતી નથી. માનવામાં આવે છે કે આવા લોકોનો સ્વભાવ થોડો અઘરો હોય છે અને તેમને વાત-વાતમાં ગુસ્સો આવે છે. ગુસ્સામાં તેઓ ઘણીવાર પોતાનું કે બીજાનું નુકસાન કરી બેસે છે. તેમનું મન ચંચળ હોય છે, જેના કારણે તેઓ એક જગ્યાએ લાંબો સમય ટકી શકતા નથી. તેમના પ્રેમ જીવનમાં પણ અવારનવાર મુશ્કેલીઓ આવતી રહે છે.

આવા લોકોની બરાબર રહેતું નથી સ્વાસ્થ્ય
જે લોકોના માથા પર નાની-નાની ઘણી બધી ભમરીઓ હોય છે, તેઓ દિલના સાફ હોય છે પરંતુ સ્વાસ્થ્યને લઈને હંમેશા ચિંતામાં રહે છે. આવા લોકોને બીમારીઓ થવાની શક્યતા વધુ રહે છે. જોકે, તેમનું મગજ ઘણું તેજ હોય છે. જો આવા લોકો પોતાના કરિયર પ્રત્યે ગંભીર બને, તો તેઓ ખૂબ જ ઝડપથી સફળતા મેળવી શકે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામુદ્રિક શાસ્ત્ર પર આધારિત છે અને ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. Z 24 Kalak તેને સમર્થન આપતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Samudrik Shastrasir par chakra banna kaisa hota haisir par bhawar ka banna accha hai ya burahair whorl on head astrology

Trending news