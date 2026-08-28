/કાંડામાંથી રાખડી અચાનક તૂટી જાય તો શું તે અશુભ છે? જાણો નિયમો

Broken Rakhi Visarjan Rules: જો રક્ષાબંધન પર તમારા ભાઈના કાંડા પર બાંધેલી રાખડી અચાનક તૂટી જાય અથવા દોરો છૂટો પડી જાય, તો તે ડર પેદા કરે છે. લોકો વિચારે છે કે કંઈક અપ્રિય બન્યું છે. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે રાખડીને ફરીથી બાંધવી કે ફેંકી દેવી. રાખડીનો સાચો અર્થ રક્ષણ અને સુખાકારી છે. તૂટેલા દોરાને હંમેશા ખરાબ શુકન માનવામાં આવતું નથી.
શું રાખડી તૂટવી અશુભ છે કે નહીં?
રાખડીઓ દોરા અને બીજી અનેક વસ્તુઓ મોતી સહિતની વસ્તુઓથી બનેલી હોય છે. રાખડીઓ કપડાંમાં, હાથ ધોતી વખતે અથવા કામ કરતી વખતે ફસાઈ જાય ત્યારે તૂટવી અથવા ગાંઠ છૂટી જવી સામાન્ય છે. ક્યારેક બાળકો રમતી વખતે રાખડી બહાર કાઢે છે. તેથી, તૂટવાથી ડર લાગવો યોગ્ય નથી. કાંડા પર દોરો અકબંધ રહે તે વ્યવહારીક રીતે અશક્ય છે.
જો દોરો છૂટો પડી જાય તો શું કરવું?
જો ગાંઠ છૂટી ગઈ હોય અથવા દોરો છૂટો પડી ગયો હોય, તો ગભરાશો નહીં. તેને સ્વચ્છ હાથથી ફરીથી બાંધવું પૂરતું છે. આ અશુભ માનવામાં આવતું નથી. જો આખી રાખડી તૂટી ગઈ હોય, તો નવી રાખી બાંધી શકાય છે. જો કે, તાત્કાલિક નવી રાખડી બાંધવી ફરજિયાત નથી. કેટલાક લોકો શુભ મુહૂર્ત જોયા પછી તેને ફરીથી બાંધે છે.
તૂટેલી રાખડી ફેંકશો નહીં
તૂટેલી રાખડી તરત જ ફેંકી દેવી જોઈએ નહીં. કુદરતી દોરાવાળી રાખડીઓને પાણીમાં વિસર્જન કરી શકાય છે અથવા બગીચાની માટીમાં દાટી શકાય છે. પ્લાસ્ટિક અને ધાતુના ભાગોને અલગ કરો. કૃત્રિમ સામગ્રીને પાણીમાં ક્યારેય નાખશો નહીં. રાખડી ફેંકવાની ઉતાવળ ભાવનાને પાતળી કરે છે.
નવી રાખડી બાંધવાનો નિર્ણય
જ્યારે તમને ખરેખર અધૂરી લાગે અથવા જો તે કૌટુંબિક પરંપરા હોય તો જ નવી રાખડી બાંધો. દબાણ હેઠળ તેને બાંધવાની કોઈ જરૂર નથી. એકવાર રાખડી બાંધી લીધા પછી, ઇચ્છા રહે છે. તૂટવાને સજા તરીકે નહીં, સુધાર તરીકે જુઓ. ભાઈ-બહેનનું બંધન દોરા કરતાં મોટું છે.
ડર છોડી દો અને સ્પષ્ટ સમજણ રાખો
સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ડરામણી કહાનીઓ ફરતી હોય છે. તૂટેલી રાખડીને કોઈ પણ ખામી ગણાવવી ખોટી છે. દોરા નબળા હોઈ શકે છે, પણ સંબંધને નહીં. જો તે તૂટે છે, તો ભગવાનને યાદ કરો અને દોરા સાચવો. બાળકોને સમજાવો કે આ ખરાબ શુકન નથી પણ સામાન્ય ઘટના છે.
કાંડા પરથી અચાનક રાખડી તૂટવી એ અશુભ માનવામાં આવતું નથી. ઘણીવાર તે સામાન્ય કારણોસર થાય છે. જો દોરો છૂટો હોય, તો તમે તેને ફરીથી બાંધી શકો છો, જો તે સંપૂર્ણપણે તૂટી જાય, તો તેને આદરપૂર્વક રાખો અથવા વિધિ મુજબ તેને વિસર્જીત કરી દો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)