Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /કાંડામાંથી રાખડી અચાનક તૂટી જાય તો શું તે અશુભ છે? જાણો નિયમો

કાંડામાંથી રાખડી અચાનક તૂટી જાય તો શું તે અશુભ છે? જાણો નિયમો

Broken Rakhi Visarjan Rules: શું રાખડી અચાનક તૂટી જાય કે દોરો છૂટી જાય તો તે અશુભ છે? ડર્યા વિના ફરીથી બાંધવા, વિસર્જન કરવા અને પરંપરાગત નિયમો વિશે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 28, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:44 PM IST
કાંડામાંથી રાખડી અચાનક તૂટી જાય તો શું તે અશુભ છે? જાણો નિયમો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ન તો યોગ્ય ડ્રેસિંગ રૂમ, ન નજીક શૌચાલય; નારાજ BCCI નહીં મોકલે તેના સ્ટાર ક્રિકેટર્સ
2
3
4
5