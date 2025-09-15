Pitru Paksha Rules: પિતૃ પક્ષમાં શારીરિક સંબંધ બાંધવા જોઈએ કે નહીં? બાકીના દિવસોમાં ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ આ 5 કામ!
Pitru Paksha Rules: એક પ્રશ્ન મનમાં હંમેશા ઉદભવે છે કે, શું પિતૃપક્ષ દરમિયાન શારીરિક સંબંધ બાંધવા જોઈએ. ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Pitru Paksha Rules: આ દિવસોમાં પિતૃ પક્ષ ચાલી રહ્યો છે જે 7 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયો છે અને 21 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. પિતૃ પક્ષમાં પિતૃઓને તર્પણ કરવામાં આવે છે, તેમનું પિંડદાન કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ પૂર્વજો સંતુષ્ટ થાય છે અને તેમના વંશજોને સુખ અને શાંતિના આશીર્વાદ આપે છે. આ સમય દરમિયાન લોકોએ ઘણા મુશ્કેલ નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. જો કે, એક પ્રશ્ન લોકોના મનમાં હંમેશા રહે છે કે શું પિતૃ પક્ષમાં શારીરિક સંબંધ બાંધવો યોગ્ય છે કે આવું કરવું ખોટું છે. આ જાણીએ એવા કયા કાર્યો છે જે પિતૃ પક્ષમાં ન કરવા જોઈએ.
પિતૃ પક્ષમાં શારીરિક સંબંધ બાંધવા જોઈએ કે નહીં?
શું પિતૃ પક્ષ દરમિયાન પતિ-પત્નીએ શારીરિક સંબંધ બાંધવા જોઈએ કે શું આવું કરવું ખોટું છે? ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર પિતૃ પક્ષ દરમિયાન પતિ-પત્નીએ ભૂલથી પણ શારીરિક સંબંધ બાંધવો જોઈએ નહીં. આ સમય દરમિયાન ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પિતૃ પક્ષ દરમિયાન જો ગર્ભધારણ થાય છે, તો બાળકને જન્મથી જ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. બાળક વિકૃત થવાનો ભય પણ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં પિતૃ પક્ષ દરમિયાન જાતીય સંબંધ ન બનાવવો જોઈએ.
પિતૃ પક્ષના નિયમો
- પિતૃ પક્ષ દરમિયાન માંસાહારી ખોરાક ન ખાવો. ખાસ કરીને ભૂલથી પણ માંસ કે દારૂનું સેવન ન કરો.
- લગ્ન, મુંડન, ગૃહ પ્રવેશથઈ લઈને કોઈ નવા વ્યવસાયની શરૂઆત ન કરો. આવા કોઈ શુભ કાર્ય ન કરો.
- કેટલીક માન્યતાઓ અનુસાર પિતૃ પક્ષના 15 દિવસો દરમિયાન પરિવારના કોઈપણ સભ્યએ વાળ અને નખ કાપવા જોઈએ નહીં.
- નવા કપડાં પહેરવાનું ટાળો. ઘરેણાં કે અન્ય કોઈ મોંઘી વસ્તુ ખરીદશો નહીં કે વેચશો નહીં.
- ખાવામાં લસણ અને ડુંગળીનું સેવન ન કરો.
- ઘરમાં શાંતિ જાળવી રાખો અને દલીલો કે ઝઘડા ટાળો. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો.
નોંધ- દિશા અને સ્થાન અનુસાર સમયમાં ઓછા કે વધુ ફેરફાર થઈ શકે છે.
(Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર ફક્ત તમને જાગૃત કરવા માટે લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
