ઘરમાં રહે છે નકારાત્મકતાનો માહોલ ? આ દિશામાં લગાવો ફૂલ છોડ, દૂર કરશે દરેક દોષ !

Home Vastu Remedies: વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર, આ છોડ ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા વધારવામાં મદદ કરે છે. તેને ઉત્તર-પૂર્વ, ઉત્તર અથવા પૂર્વ દિશામાં લગાવવાથી શુભ માનવામાં આવે છે. તેની સુગંધ મનને શાંત કરે છે, તણાવ ઓછો કરે છે અને ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને પ્રેમનું વાતાવરણ બનાવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:06 PM IST
Home Vastu Remedies: જો ઘરમાં વારંવાર તણાવ રહે છે અથવા નાની-નાની બાબતો પર ઝઘડા થાય છે, તો તે ફક્ત સંજોગોને કારણે જ નહીં પરંતુ ઘરની ઉર્જાને કારણે પણ હોઈ શકે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર, કેટલાક છોડ નકારાત્મક ઉર્જા ઘટાડી શકે છે અને શાંત અને સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવી શકે છે. આવો જ એક છોડ જાસ્મીનનો છોડ છે. તે ફક્ત તેની સુખદ સુગંધથી વાતાવરણમાં પ્રસરે છે, પરંતુ ઘરમાં શાંતિ, ખુશી અને સંતુલનને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.

મોગરાનો છોડ યોગ્ય દિશામાં લગાવો

વાસ્તુ અનુસાર, મોગરાનો છોડ ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં લગાવવો, જેને ઈશાન ખુણા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, ઉત્તર કે પૂર્વ દિશાઓ પણ આ માટે સારી માનવામાં આવે છે. આ દિશામાં છોડ લગાવવાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રવાહ વધે છે. જો તમે તમારા પરિવારમાં પ્રેમ અને સુમેળ જાળવી રાખવા માંગતા હો, તો મોગરાના છોડને એવી જગ્યાએ મૂકો જ્યાં તેને સવારનો પ્રકાશ મળે.

ઘરનું વાતાવરણ ખુશનુમા બનાવે

મોગરાની સુગંધ માત્ર વાતાવરણને તાજગી જ નહીં પણ મનને પણ શાંત કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ છોડ ઘરમાં પ્રેમ, શાંતિ અને સમજણને પ્રોત્સાહન આપે છે. યોગ્ય દિશામાં રાખેલ મોગરાના કારણે વાતાવરણ સંતુલિત થાય છે.

પૂજામાં પણ તેનું વિશેષ મહત્વ

ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, મોગરાના ફૂલો પૂજામાં પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તે ભગવાન શિવ, વિષ્ણુ અને દેવી લક્ષ્મીને અર્પણ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ગુરુવાર અને શુક્રવારે મોગરાના ફૂલો ચઢાવવાથી શુભ માનવામાં આવે છે, જે ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને સકારાત્મકતા લાવે છે.

આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો

મોગરાના છોડને હંમેશા સ્વચ્છ જગ્યાએ રાખો. તેને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ અને તાજી હવા મળવી જોઈએ. ખાતરી કરો કે છોડ સુકાઈ ગયો કે સુકાઈ ગયો ન હોય, કારણ કે આવો છોડ ઘરમાં નકારાત્મકતા વધારી શકે છે. યોગ્ય કાળજી અને યોગ્ય દિશામાં લગાવવાથી, મોગરાના ફૂલો તમારા ઘરના વાતાવરણને સુખદ અને શાંતિપૂર્ણ બનાવી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

