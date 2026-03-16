20 માર્ચે યુદ્ધમાં આવશે સૌથી ખતરનાક વળાંક ? ગ્રહોની ચાલ આપી રહી છે ચોંકાવનારા સંકેત
Israel-Iran War : મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સતત વધતો તણાવ વૈશ્વિક સુરક્ષા માટે પણ એક મોટી ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓના આધારે ગ્રહોના પ્રભાવ સંઘર્ષને ખતરનાક વળાંક તરફ દોરી શકે છે.
- વિશ્વની નજર મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પર છે
- યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થવાના કોઈ સંકેતો દેખાતા નથી
- જ્યોતિષ પણ યુદ્ધ અંગે ચોંકાવનારા સંકેત આપી રહ્યું છે
Israel-Iran War : સમગ્ર વિશ્વની નજર મિડલ ઈસ્ટમાં ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પર છે. બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેનું આ યુદ્ધ વૈશ્વિક સુરક્ષા અને રાજકારણ સંબંધિત એક મુખ્ય મુદ્દા તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. સતત હુમલાઓ અને લશ્કરી ચેતવણીઓએ સમગ્ર વિશ્વને અસ્વસ્થ બનાવી દીધું છે. છતાં યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થવાના કોઈ સંકેતો દેખાતા નથી. તે આવનારા દિવસોમાં વધુ જટિલ બની શકે છે.
જ્યોતિષ આપી રહ્યું છે ચોંકાવનારા સંકેત
જ્યોતિષ અનુસાર ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલ સંઘર્ષ આગામી દિવસોમાં ખતરનાક વળાંક લઈ શકે છે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, આ યુદ્ધ મૂળભૂત રીતે ગ્રહોનો ખેલ છે.
જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, મંગળ હાલમાં શનિની રાશિ કુંભમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. મંગળને યુદ્ધ, રક્તપાત અને ક્રોધનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે શનિને ન્યાય, વિનાશ અને અવરોધોનો કારક માનવામાં આવે છે. શનિની કુંભ રાશિમાં મંગળનું આ ગોચર 2 એપ્રિલ, 2026 સુધી ચાલુ રહેવાનું છે. જ્યારે બે ક્રુર ગ્રહો એકબીજાનો સામનો કરે છે, ત્યારે તે યુદ્ધ અને ગંભીર આફતોનો યોગ બને છે.
ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત નહીં થાય આ યુદ્ધ ?
જ્યોતિષીઓના મતે, શનિ અને મંગળને ક્રુર ગ્રહો માનવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આ ગ્રહો આમને સામને હોય છે, ત્યારે જો કોઈ યુદ્ધ થાય તો તે લાંબો સમય ચાલે છે અને ઝડપી ઉકેલની શક્યતા ઓછી રહે છે.
ગ્રહણ પણ એક અશુભ સંકેત છે
આ વર્ષે 17 ફેબ્રુઆરીએ સૂર્યગ્રહણ થયું હતું, ત્યારબાદ 3 માર્ચે ચંદ્રગ્રહણ થયું હતું. ગ્રહણને એક અશુભ ખગોળીય ઘટના માનવામાં આવે છે અને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી તે પૃથ્વી પર નકારાત્મક પ્રભાવ પાડતું હોવાનું માનવામાં આવે છે. ગ્રહણ ઘણીવાર કુદરતી આફતોને જન્મ આપતી પરિસ્થિતિઓ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. પરિણામે ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પણ ગ્રહણની અશુભ અસર હોઈ શકે છે.
માર્ચમાં ઘણા ગ્રહો પોતાની ચાલ બદલશે
માર્ચ મહિનામાં અનેક ગ્રહો ગોચર કરી રહ્યા છે. જે ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષમાં તણાવને નિર્ણાયક વળાંક લઈ શકે છે. આ ગ્રહોના ગોચરથી એક રાશિ પર નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ પર અસર થવાની અપેક્ષા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 11 માર્ચે ગુરુ માર્ગી, 13 માર્ચે બુધ ઉદય, 14 માર્ચે સૂર્ય મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 21 માર્ચે બુધ માર્ગી થશે.
20 માર્ચે યુદ્ધ ખતરનાક વળાંક લઈ શકે છે !
જ્યોતિષીઓના મતે, 20 માર્ચ, 2026ના રોજ મંગળ પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાનો છે. મંગળ ગ્રહને યુદ્ધ અને ક્રોધનો કારક માનવામાં આવે છે. પરિણામે એવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે 20 માર્ચે, ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષ ખતરનાક વળાંક લઈ શકે છે.
Disclaimer : અહીં આપેલી માહિતી સામાજિક અને ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. Zee 24 Kalak આની પુષ્ટિ કરતું નથી.
