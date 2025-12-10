Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Vastu Tips: આ છે એવા 3 ચમત્કારી અત્તર જે ઘરમાં ચુંબકની જેમ ખેંચી લાવે છે ધન, જાણો શું છે તેનો છંટકાવ કરવાના વાસ્તુ નિયમો!

Itra Vastu Tips: કોઈપણ ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર થઈ શકે તેના માટે જરૂરી છે કે કેટલાક ઉપાયો કરવા જોઈએ. આ કડીમાં આપણે જાણીશું કે, કયા 3 ચમત્કારી અત્તરનો ઘરમાં છંટકાવ કરવાથી ધન અને સમૃદ્ધિનું આકર્ષણ વધી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:37 PM IST

Vastu Tips For Bedroom: અત્તરની ખુશબૂથી ઘરમાં સકારાત્મકતા આવે છે. માન્યતા છે કે, જો ઘરમાં કેટલાક ખાસ અત્તર છાંટવામાં આવે તો ધન અને સુખ-સમૃદ્ધિમાં અપાર વધારો થઈ શકે છે. આવા ઘરમાં હંમેશા માં લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. આવકના ઘણા માધ્યમો ખુલે છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે કયા 3 પ્રકારના અત્તરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેનાથી ઘરના વાસ્તુ દોષ દૂર થવાની સાથે-સાથે આ અત્તરના છંટકાવથી ઘર તરફ ધન પણ આકર્ષિત થઈ શકે છે. આ સાથે જ આપણે એ પણ જાણીશું કે, વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં ક્યાં અને કેવી રીતે અત્તરનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.

ચંદનનું અત્તર
વાસ્તુ અનુસાર, ચંદનનું અત્તર ઘર માટે ખૂબ જ શુભ હોય છે. ચંદન પવિત્રતાનું પ્રતીક છે. ચંદનના અત્તરનો પૂજાઘરમાં છંટકાવ કરવાથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે અને ઘર પર પોતાની કૃપા વરસાવે છે. ઘરમાં શાંતિ આવે છે અને ધનમાં વધારો થાય છે. ચંદનનું અત્તર આધ્યાત્મિક ઊર્જાનો વિસ્તાર કરે છે.

ચમેલીનું અત્તર
ચમેલીનું અત્તર વાસ્તુ અનુસાર ઘર માટે ભાગ્યશાળી હોય છે, જેની સુગંધ લગભગ દરેકને પસંદ હોય છે. ઘરમાં ચમેલીના અત્તરનો છંટકાવ કરવાથી સૌભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થાય છે અને વાતાવરણમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર થાય છે. આવા ઘરમાં ધનની કમી થતી નથી.

ગુલાબનું અત્તર
ગુલાબનું અત્તર પ્રેમમાં વધારો કરે છે અને ઘરમાં પવિત્રતા જાળવી રાખે છે. જે ઘરમાં સવાર-સાંજ ગુલાબના અત્તરનો છંટકાવ આવે છે, ત્યાં માં લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. ગુલાબનું અત્તર બેડરૂમમાં છાંટી શકાય છે અને તેને ડ્રોઇંગ રૂમ અથવા ગેસ્ટ રૂમમાં પણ છાંટી શકાય છે. આ અત્તર માનસિક શાંતિ આપે છે.

અત્તરનો છંટકાવ
જો કે, જ્યારે પણ ઘરમાં અત્તરનો છંટકાવ કરો, ત્યારે એ વાતનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો કે વાસ્તુ નિયમો અનુસાર જ તેનો છંટકાવ થાય. ઈશાન ખૂણામાં (ઈશાન કોણ) અથવા બ્રહ્મ સ્થાનમાં અત્તર છાંટો. આનાથી દૈવી ઊર્જા વધશે અને ઘરમાં પવિત્રતા અને ખુશહાલી આવશે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Vastu itraItra Vastu Tipsvastu tips for bedroomઅત્તરના ફાયદાઅત્તર વાસ્તુ ટિપ્સ

