/4 કે 5 સપ્ટેમ્બર - ક્યારે છે જન્માષ્ટમી ? કન્ફ્યુઝનમાં ક્યાંક ચૂકી ના જતા શુભ મુહૂર્ત

Janmashtami 2026 : હંમેશની જેમ આ વર્ષે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની તારીખ અંગે લોકોમાં મૂંઝવણ છે. કેટલાક 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવણી કરવાની વાત કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક બીજા દિવસે 5 સપ્ટેમ્બરનું કહી રહ્યા છે. પરિણામે, જે ભક્તો ઉપવાસ કરે છે અને ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરે છે તેઓ સાચી તારીખ અને શુભ મુહૂર્ત વિશે અનિશ્ચિત છે. ત્યારે જાણીએ કે આ વર્ષે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ક્યારે ઉજવવામાં આવશે અને ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરવાનો શુભ સમય કયો હશે.
જન્માષ્ટમી ક્યારે છે ?
જ્યોતિષના મતે, અષ્ટમી તિથિ 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ 2:25 વાગ્યે (મધ્યરાત્રિ પછી) શરૂ થાય છે અને 5 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે 12:13 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે. તેથી 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ઉજવવો યોગ્ય છે.
કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી માટે શુભ સમય કયો ?
આ વર્ષે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી માટે સૌથી શુભ સમય 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 11:57થી 12:43 વાગ્યા સુધીનો છે. તમને પૂજા માટે 45 મિનિટનો સમય મળે છે. આ શુભ સમયગાળા દરમિયાન કાન્હા જીનો જન્મ ઉજવવામાં આવે છે. વધુમાં આવતીકાલે જન્માષ્ટમીના દિવસે સવારથી શરૂ કરીને, ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા માટે ઘણા શુભ મુહૂર્ત પણ છે.
15 વર્ષ પછી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પર એક દુર્લભ સંયોગ
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આ વર્ષે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પર એક ખાસ સંયોગ બની રહ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે લગભગ 15 વર્ષ પછી, જન્માષ્ટમીના દિવસે અષ્ટમી તિથિ અને રોહિણી નક્ષત્રનો એક નોંધપાત્ર સંયોગ બની રહ્યો છે. વધુમાં હર્ષણ યોગ, બુદ્ધાદિત્ય યોગ, હંસ યોગ અને માલવ્ય યોગ પણ રચાઈ રહ્યા છે.
ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી આ સંયોગને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે, પ્રાચીન શાસ્ત્રો અનુસાર, ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ દ્વાપર યુગ દરમિયાન અષ્ટમી તિથિ પર અને રોહિણી નક્ષત્ર હેઠળ મધ્યરાત્રિએ થયો હતો. પરિણામે આ વર્ષે જન્માષ્ટમી ભક્તો માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી કેવી રીતે ઉજવવી ?
કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પર વહેલા ઉઠો, સ્નાન કરો અને સ્વચ્છ કપડાં પહેરો. ત્યારબાદ તમારા પ્રાર્થના ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે સાફ કરો. લડ્ડુ ગોપાલ માટે એક સુંદર ઝૂલો સજાવો. પછી ભગવાનને ગંગાજળ, કાચા દૂધ અને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવો.
લડ્ડુ ગોપાલને નવા, સુંદર પોશાક પહેરાવો. ભગવાનને બંગડી, કાનની બુટ્ટી, મુગટ અને ફૂલોની માળાથી શણગારો. ભગવાનને ફૂલો અર્પણ કરો, તેમને ઝૂલા પર બેસાડો અને તેને હળવેથી ઝૂલાવો. અંતે, ભોગ તરીકે માખણ-મિશ્રી અર્પણ કરો અને પૂજા દરમિયાન થયેલી કોઈપણ ભૂલો માટે ભગવાન પાસેથી ક્ષમા માંગો.
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