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Janmashtami Festival: સોમવારથી ગુજરાતમાં જામશે સાતમ આઠમના તહેવારોનો માહોલ, આવતી કાલે બોળચોથ ઉજવાશે

Janmashtami Festivals: ગુજરાતમાં જન્માષ્ટમીના ઉત્સવોની તૈયારીઓ શરુ થઈ ચુકી છે અને તહેવાર, વ્રત અને ઉજવણીનો માહોલ 31 ઓગસ્ટથી બરાબર જામશે. 31 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં 4 સપ્ટેમ્બર સુધી તહેવારોની ધૂમ હશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 30, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:23 PM IST
Janmashtami Festival: સોમવારથી ગુજરાતમાં જામશે સાતમ આઠમના તહેવારોનો માહોલ, આવતી કાલે બોળચોથ ઉજવાશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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