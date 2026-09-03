/જન્માષ્ટમી: શું ખરેખર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ 16108 લગ્ન કર્યા હતા ? અષ્ટભાર્યા કોણ...ખાસ જાણો 

આવતી કાલે એટલે કે 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ જન્માષ્ટમીનું પાવન પર્વ ઉજવાશે. શ્રીકૃષ્ણનું જીવન ફક્ત તેમની બાળ લીલાઓ કે માખણ ચોરી પૂરતું સીમિત નહતું પરંતુ તેમના જીવનનો દરેક અધ્યાય પછી ભલે તે ધર્મની સ્થાપના હોય કે સામાજિક ચેતના કે પછી સંબંધોના નિર્વાહના ગૂઢ અર્થ સાથે જોડાયેલો છે. આ શુભ અવસરે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વિવાહ, તેમની આઠ મુખ્ય રાણીઓ (અષ્ટભાર્યા) અને 16108 પત્નીઓ સંબંધિત એ પૌરાણિક અને સામાજિક કથા વિશે જાણો જે આજે પણ કુતૂહલ અને શ્રદ્ધાનો વિષય બનેલી છે.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને કેટલી પત્નીઓ હતી?
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને કેટલી પત્ની હતી? આ સવાલ ભલે સાંભળવામાં સરળ લાગતો હોય પરંતુ તેનો જવાબ લોકોને હંમેશા ચોકાવી દે છે. ધાર્મિક ગ્રંથો અને લોકપ્રિય માન્યતાઓ મુજબ શ્રીકૃષ્ણને 16108 પત્નીઓ હોવાનો ઉલ્લેખ મળે છે. તેમાંથી આઠ તેમની પ્રમુખ પત્નીઓ હતી જેમને અષ્ટભાર્યા કે અષ્ટમહિષી પણ કહે છે.
પૌરાણિક કથાઓ મુજબ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ નરકાસૂરના કેદખાનામાંથી હજારો મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી. ત્યારબાદ આ મહિલાઓને સમાજમાં સન્માનજનક સ્થાન મેળવવા માટે શ્રીકૃષ્ણને તેમના પતિ તરીકે સ્વીકારવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. આ પ્રસંગને શ્રીકૃષ્ણના 16000 કે 16100થી વધુ લગ્નો સાથે જોડવામાં આવે છે. હવે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની અષ્ટભાર્યાઓ અને 16108 પત્નીઓ પાછળની પૌરાણિક કથાઓ પણ જાણો.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની અષ્ટભાર્યા
ધાર્મિક માન્યતા મુજબ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આઠ પ્રમુખ પત્નીઓ હતી જેમને અષ્ટભાર્યા પણ કહે છે. તેમના નામ રૂકમણી, સત્યભામા, જાંબવતી, કાલિંદી, મિત્રવિંદા, નાગ્નજિતી કે સત્યા અને ભદ્રા તથા લક્ષ્મણા હતા.
રૂકમણી અને શ્રીકૃષ્ણના વિવાહ
રૂકમણી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રમુખ પત્નીઓમાં ગણાતા હતા. પૌરાણિક કથા મુજબ રૂકમણી શ્રીકૃષ્ણને તેમના પતિ માની ચૂક્યા હતા પરંતુ તેમના ભાઈ રૂક્મી તેમના વિવાહ શિશુપાલ સાથે કરાવવા માંગતા હતા. કથા મુજબ રૂકમણીએ શ્રીકૃષ્ણને સંદેશ મોકલીને તેમની પાસે મદદ માંગી હતી. ત્યારબાદ શ્રીકૃષ્ણ વિદર્ભ પહોંચ્યા અને રૂકમણીને પોતાની સાથે લઈ ગયા. ત્યારબાદ બંનેના લગ્ન થયા. ધાર્મિક પરંપરામાં રૂકમણી અને શ્રીકૃષ્ણના સંબંધને પ્રેમ, સમર્પણ અને ભક્તિનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે.
સત્યભામા સાથે લગ્ન
સત્યભામા સાથેનો સંબંધ સત્રાજિત અને સ્યમંતક મણિની કથા સાથે પણ જોડાય છે. સત્યભામાના વ્યક્તિત્વ સંબંધિત અનેક પૌરાણિક કથાઓ પ્રચલિત છે. કેટલીક પરંપરાઓમાં તેમને દ્રઢ નિશ્ચયી, અને સ્વાભિમાની વ્યક્તિત્વ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. તેઓ પણ શ્રીકૃષ્ણના પ્રમુખ રાણીઓમાંથી એક છે.
જાંબવતીની કહાની
તેઓ જાંબવાનના પુત્રી હતા. સ્વયંતક મણિ સાથે જોડાયેલી કથામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને જાંબવાન વચ્ચે લાંબા સમય સુધી યુદ્ધ થવાનું વર્ણન છે. બાદમાં જ્યારે જાંબવાનને શ્રીકૃષ્ણના વાસ્તવિક રૂપનું જ્ઞાન થયું તો તેમણે તેમની પુત્રી જાંબવતીના લગ્ન શ્રીકૃષ્ણ સાથે કર્યા.
કાલિંદી સૂર્યપુત્રી
કાલિંદી સૂર્યદેવના પુત્રી ગણાય છે. પૌરાણિક કથા મુજબ તેઓ ભગવાન વિષ્ણુને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કરવા માટે તપસ્યા કરતા હતા. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણને આ સંકલ્પ વિશે ખબર પડી તો તેમણે કાલિંદીને તેમના પત્ની તરીકે સ્વીકારી લીધા.
અન્ય રાણીઓ
શ્રીકૃષ્ણની અન્ય પ્રમુખ રાણીઓમાં મિત્રવિંદા, નાગ્નજિતી, ભદ્રા અને લક્ષ્મણાના પણ ઉલ્લેખ મળી આવે છે.
16000 રાણીઓ કઈ રીતે
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના 16000 કે તેનાથી વધુ લગ્ન એ નરકાસૂર સાથે જોડાયેલા છે. પૌરાણિક કથાઓ મુજબ નરકાસૂરે હજારો મહિલાઓને બંદી બનાવી રાખી હતી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ નરકાસૂરનો વધ કરીને આ મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી. કથા મુજબ આ મહિલાઓને એવો ડર હતો કે સમાજ તેમને સ્વીકારશે નહીં. તેમણે શ્રીકૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી કે તેઓ તેમને શરણમાં લઈ લે.
ધાર્મિક માન્યતા મુજબ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેમની પ્રાર્થના સ્વીકારી અને તેમને તેમની પત્નીઓ તરીકે સન્માન આપ્યું. આ જ કારણ છે કે આ પ્રસંગ માત્ર લગ્ન તરીકે નહીં પરંતુ તે સમયની સામાજિક પરિસ્થિતિઓ અને પૌરાણિક કથાના સંદર્ભમાં પણ જોવાય છે.
રાધા સાથે કેમ નહતા કર્યા લગ્ન
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પત્નીઓની ચર્ચા થાય અને રાધારાણીનું નામ ન આવે તે શક્ય નથી. લોકોના મનમાં સવાલ હોય છે કે જો રાધા અને કૃષ્ણનો પ્રેમ આટલો પ્રસિદ્ધ છે તો બંનેએ લગ્ન કેમ ન કર્યા. રાધા અને કૃષ્ણનો સંબંધ વિવિધ ધાર્મિક અને ભક્તિ પરંપરાઓમાં અલગ અલગ રૂપોમાં સમજાયો છે. ખાસ કરીને ભક્તિ પરંપરામાં રાધા અને કૃષ્ણનો સંબંધ સંસારિક પ્રેમથી ઉપર આત્મા અને પરમાત્માના મિલનનું પ્રતિક ગણાય છે. આથી ભક્તો માટે રાધા અને કૃષ્ણનો સંબંધ ફક્ત વિવાહના બંધનથી પરિભાષિત થતો નથી. તેમના પ્રેમમાં સમર્પણ, ભક્તિ અને પૂર્ણ એકત્વનો ભાવ જોવાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ, પૌરાણિક કથાઓ અને ઉપલબ્ધ રિપોર્ટ્સ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)