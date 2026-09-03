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જન્માષ્ટમી: શું ખરેખર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ 16108 લગ્ન કર્યા હતા ? અષ્ટભાર્યા કોણ...ખાસ જાણો 

Krishna Janmashtami 2026: શું ખરેખર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને 16108 પત્નીઓ હતી?  આ અષ્ટભાર્યાનું શું રહસ્ય છે? આ માટે પૌરાણિક કથાઓમાં શું કહેવાયું છે તે વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:05 PM IST
જન્માષ્ટમી: શું ખરેખર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ 16108 લગ્ન કર્યા હતા ? અષ્ટભાર્યા કોણ...ખાસ જાણો 
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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