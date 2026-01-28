Prev
Jaya Ekadashi Vrat: ગુરુવાર અને એકાદશીનો દુર્લભ સંયોગ, આ રીતે કરજો જયા એકાદશીની પૂજા, જીવનમાં વધવા લાગશે સુખ, સમૃદ્ધિ

Jaya Ekadashi Vrat: વર્ષ દરમિયાન આવતી દરેક એકાદશીનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. જેમાંથી જયા એકાદશીને દુ:ખ, ગરીબી અને પાપ કર્મોનો નાશ કરનારું વ્રત કહેવામાં આવે છે. આ વખતે આ વ્રત ગુરુવારે છે જેથી તેનું મહત્વ વધી જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ જયા એકાદશીનું વ્રત ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:01 PM IST

Jaya Ekadashi Vrat: વર્ષ દરમિયાન આવતી એકાદશીમાંથી જયા એકાદશીનું વ્રત વિશેષ ગણાય છે. આ વર્ષે જયા એકાદશીનુ વ્રત 29 જાન્યુઆરી 2026 અને ગુરુવારના દિવસે રાખવામાં આવશે. જયા એકાદશીનું વ્રત વર્ષ દરમિયાન આવતી 24 એકાદશીના ઉપવાસ કરતા પણ વધારે મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર જયા એકાદશીના દિવસે વ્રત કરી ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવાથી જીવનમાંથી દુઃખ, ગરીબી અને નકારાત્મકતા દૂર થાય છે. સાથે જ વ્યક્તિને સમૃદ્ધિ, સફળતા અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર જયા એકાદશીનું વ્રત કરનાર વ્યક્તિને ભૂત-પિશાચ યોનીથી મુક્તિ મળી જાય છે. તેમાં પણ આ વર્ષની એકાદશી વિશેષ છે કારણ કે ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત એકાદશીનું વ્રત ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત દિવસ ગુરુવાર જ આવી રહ્યું છે. ગુરૂવાર અને એકાદશીનો સંયોગ હંમેશા ફળદાયી રહે છે. 

29 જાન્યુઆરી 2026 અને ગુરુવારના દિવસે પણ જયા એકાદશીનું વ્રત કરવાનું છે. આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને માં લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજા કરવાની હોય. માન્યતા છે કે ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરી આ દિવસે જે વ્યક્તિ વ્રત રાખે છે તેના જીવનમાંથી પાપ કર્મોનો નાશ થઈ જાય છે અને દુઃખ તેમજ ગરીબી દૂર થવા લાગે છે. ગુરુવાર અને એકાદશીનો સંયોગ સર્જાયો છે ત્યારે કેટલાક વિશેષ ઉપાય કરીને તમે જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધારી શકો છો.

જયા એકાદશી પર કરો મંત્ર જાપ

ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર જયા એકાદશીના દિવસે સવારે સૂર્યોદય પહેલા જાગી જવું અને સ્નાન કરી સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરવા. ત્યાર પછી ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવી. પૂજા કર્યા પછી જીવનમાં આવેલા દુઃખથી મુક્તિ મેળવવા અને સફળતા તેમજ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે નીચે દર્શાવેલા મંત્રોમાંથી કોઈ એક મંત્રનો 108 વખત જાપ કરી શકો છો. આ મંત્રનો જાપ કરવાથી સંપન્નતા અને સકારાત્મક ઊર્જાના આશીર્વાદ મળે છે. જયા એકાદશીના દિવસે બીજું કંઈ ન કરી શકો તો પણ આમંત્રણની એક માળા અચૂક કરવી. 

- ઓમ વિષ્ણવે નમ:

- ઓમ શ્રી વિષ્ણવે ચ વિદ્મહે વાયુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત્

- ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 

જયા એકાદશીના અન્ય ઉપાય 

1. જયા એકાદશીના દિવસે પવિત્ર નદીમાં અથવા તો તીર્થ સ્થળ પર આવેલા જળાશયમાં સ્નાન કરી યથાશક્તિ દાન કરવું ઉત્તમ ગણાય છે. 

2. જયા એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા અને સુખ, સૌભાગ્યના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા ભગવાન વિષ્ણુને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવવું. 

3. જયા એકાદશીના દિવસે સવારે તુલસીજીની પૂજા કરી સાંજના સમયે તુલસી પાસે શુદ્ધ ઘીનો દીવો કરવો. જયા એકાદશીના દિવસે ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણની પૂજા કરો ત્યારે તેમની સામે ગાયના ઘીનો દીવો પ્રજવલિત કરવો. 

4. જયા એકાદશીના દિવસે ભગવાનની પૂજા કરી વ્રત કરવાનો નિયમ લેવો અને કોઈ મંદિરમાં જઈને યથાશક્તિ અન્નદાન કરવું..

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

