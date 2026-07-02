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જુલાઈ 2026ની 3 સૌથી ભાગ્યશાળી રાશિઓ, કરિયરથી લઈને બેંક બેલેન્સ સુધી બધામાં થશે મહાલાભ

Monthly Horoscope July 2026: જુલાઈ 2026મા કઈ ત્રણ રાશિઓ પર સૌથી વધુ મહેરબાન રહેશે ગ્રહ? જાણો મેષ, સિંહ અને તુલા રાશિ માટે કરિયર, ધન, નોકરી અને ભાગ્ય સાથે જોડાયેલા મોટા સંકેત.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:50 AM IST
જુલાઈ 2026ની 3 સૌથી ભાગ્યશાળી રાશિઓ, કરિયરથી લઈને બેંક બેલેન્સ સુધી બધામાં થશે મહાલાભ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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