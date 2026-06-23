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જુલાઈ મહિનામાં 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, ધન-સંપત્તિમાં મળશે જબરદસ્ત લાભ

જુલાઈનો મહિનો ગ્રહો-નક્ષત્રોની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનો છે. આ મહિને કેટલીક ભાગ્યશાળી રાશિઓને સારા પરિણામ મળશે તો કેટલાક જાતકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આવો જાણીએ જુલાઈ મહિનો કઈ રાશિઓ માટે શુભ રહેવાનો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:54 PM IST
જુલાઈ મહિનામાં 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, ધન-સંપત્તિમાં મળશે જબરદસ્ત લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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