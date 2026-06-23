/જુલાઈ મહિનામાં 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, ધન-સંપત્તિમાં મળશે જબરદસ્ત લાભ

દર મહિને ઘણા મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો ગોચર કરતા હોય છે. ગ્રહોના ગોચરની સીધી અસર માનવ જીવન અને દેશ-દુનિયા પર પડે છે. જુલાઈ મહિનામાં પણ ઘણા ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફાર થવાનો છે. આ મહિને શુક્ર, બુધ અને સૂર્યનું ગોચર થશે તો ન્યાયના દેવતા શનિદેવ અને રાજકુમાર બુધ પણ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરશે. 4 જુલાઈએ શુક્ર સિંહ રાશિમાં જશે. 16 જુલાઈએ સૂર્ય કર્કમાં ગોચર કરશે. 24 જુલાઈએ બુધ માર્ગી થશે. અંતમાં 27 જુલાઈએ શનિ મીન રાશિમાં વક્રી થશે. ગ્રહો-નક્ષત્રોની સ્થિતિમાં થનાર ફેરફાર ઘણા જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. આવો જાણીએ જુલાઈ મહિનાની 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ.
1. સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને આ મહિનો શુભ પરિણામ પ્રદાન કરનાર સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ સમયે તમારી સ્વાસ્થ્યની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. કોઈ નવું કામ કે વેપારની શરૂઆત કરી શકો છો. આવકના નવા-નવા સ્ત્રોત બનશે અને જૂના સાધનોથી પણ પૈસા આવશે. કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. સામાજિક માન-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે.
2. તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયરની દ્રષ્ટિએ અત્યંત લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. ધંધા-રોજગારમાં પ્રગતિનો સંકેત છે. કાર્યક્ષેત્રમાં મોટી સિદ્ધિ મળી શકે છે. સરકારી તંત્રનો ભરપૂર લાભ મળશે. આવકમાં વધારો થશે. તમે તમારા વેપારનો વિસ્તાર કરી શકો છો. સામાજિક કદમાં વધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા લોકોને સફળતા મળી શકે છે.
3. મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને મહેનતનું ફળ મળશે. અટવાયેલા કાર્યો શરૂ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે, આ સમયે ન વધુ ખર્ચ થશે ન આવકમાં વધારો થશે. વેપારમાં સફળતા મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોવા મળશે.
4. મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે જુલાઈનો મહિનો ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. નોકરીની સ્થિતિ સારી રહેશે. નોકરી સંબંધિત મુશ્કેલી ખતમ થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. કોઈ શુભ સમાચારની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. નાણા સંબંધિત યોજનાઓ પૂર્ણ થશે. આ દરમિયાન યાત્રાનો યોગ બની રહ્યો છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારી પર અમે દાવો નથી કરતા કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લો.