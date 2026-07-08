/14 જુલાઈથી દેવગુરુ બૃહસ્પતિ થશે અસ્ત, 1 મહિના સુધી આ 3 રાશિઓની રહેશે મોજ; થશે જોરદાર આર્થિક પ્રગતિ!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગુરૂના અસ્ત થવાને એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ પરિવર્તન માનવામાં આવે છે, જેનો પ્રભાવ દરેક 12 રાશિઓ પર પડે છે. આ દરમિયાન સૂર્યની વધુ નજીક હોવાને કારણે ગુરૂનો પ્રભાવ ઓછો માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ સમયગાળામાં માંગલિક કાર્યો શુભ હોતા નથી. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ માટે આ સમય શુભ સાબિત થાય છે. કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ, પારિવારિક જીવન અને ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે. જાણો ગુરૂ અસ્ત ક્યા જાતકો માટે ખુશીઓ લાવશે.
જ્યોતિષમાં દેવગુરૂ બૃહસ્પતિને જ્ઞાન, ભાગ્ય, ધન અને સમૃદ્ધિના કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. ગુરૂ 14 જુલાઈએ અસ્ત થશે અને 12 ઓગસ્ટ સુધી આ સ્થિતિ રહેશે. ગુરૂ સૂર્યની નજીક હોવાને કારણે અસ્ત રહેશે. માન્યતા છે કે આ સમયમાં લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ અને મુંડન જેવા માંલગિક કાર્યો માટે શુભ મુહૂર્ત હોતું નથી.
મેષ રાશિ
આ સમય મેષ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ રહેશે. કરિયરમાં આગળ વધવાની નવી તક મળી શકે છે અને શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકોને સારા પરિણામ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે અને લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા મળી શકે છે. વેપાર કરનાર જાતકોને નવી ભાગીદારી કે લાભદાયક ડીલ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનવાની સાથે અટવાયેલા કામ શરૂ થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ગુરૂનું અસ્ત થવું ધન રાશિના જાતકો માટે ઘણા મામલામાં રાહત આપનાર સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી બંધ કામ ધીમે-ધીમે થવા લાગશે. પૈતૃક સંપત્તિ, વારસો, વીમા કે ટેક્સના મામલામાં સકારાત્મક પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. લગ્ન યોગ્ય જાતકોને પાર્ટનર મળી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકો કરિયરમાં આગળ વધશે. આ દરમિયાન આધ્યાત્મિક રૂચિ વધી શકે છે.
કર્ક રાશિ
આ સમયગાળો કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવી રહ્યો છે, જે તમારા આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય ક્ષમતાને મજબૂત કરી શકે છે. વિદેશ યાત્રા કે વિદેશી કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા જાતકોને અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. જેનાથી નવી જવાબદારી કે પ્રમોશનની તક મળી શકે છે. સંતાન સાથે જોડાયેલા કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સિવાય કરિયરમાં નવી સંભાવનાનો રસ્તો ખુલી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.