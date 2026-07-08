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14 જુલાઈથી દેવગુરુ બૃહસ્પતિ થશે અસ્ત, 1 મહિના સુધી આ 3 રાશિઓની રહેશે મોજ; થશે જોરદાર આર્થિક પ્રગતિ!

14 જુલાઈથી દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ એક મહિના માટે અસ્ત થઈ જશે. આ દરમિયાન માંગલિક કાર્યો માટે શુભ મુહૂર્ત હશે નહીં. તો કેટલાક જાતકો માટે આ સમય લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોને નોકરી, વેપાર અને આર્થિક પ્રગતિમાં લાભ થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 08, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:23 PM IST
14 જુલાઈથી દેવગુરુ બૃહસ્પતિ થશે અસ્ત, 1 મહિના સુધી આ 3 રાશિઓની રહેશે મોજ; થશે જોરદાર આર્થિક પ્રગતિ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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