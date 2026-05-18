/Jupiter Transit: 2 જૂનથી પલટી જશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, ગુરૂની ઉચ્ચ રાશિમાં એન્ટ્રીથી થશે મહાલાભ

Jupiter Transit 2026; 2 જૂન 2026ના દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યાં છે. ગુરૂના આ બેવડા સંયોગથી આ 4 રાશિનો ભાગ્યોદય થશે અને કરિયર-બિઝનેસમાં અપાર ધનલાભનો યોગ બનશે. જાણો શું તમારી રાશિ પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે?
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દેવગુરૂ બૃહસ્પતિને જ્ઞાન, સૌભાગ્ય, ધન, લગ્ન અને સમૃદ્ધિના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ ગુરૂ પોતાની રાશિ કે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે તો તેની અસર દેશ દુનિયા પર પડે છે. જૂન 2026મા ગુરૂનું ગોચર થવાનું છે. જૂનની શરૂઆતમાં ગુરૂ મિથન રાશિમાંથી નીકળી પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે.
કર્કમાં ગુરૂનું આ ગોચર શક્તિશાળી માનવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે અહીં ગુરૂ સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં હોય છે. આ સાથે જૂન મહિનામાં ગુરુ ગ્રહ શનિના નક્ષત્ર પુષ્યમાં પણ પ્રવેશ કરશે, જેનાથી એક અદ્ભુત સંયોગ બનશે. આ ડબલ ફેરફારથી 4 રાશિઓના જાતકોનો ભાગ્યોદય થવાનો છે અને તેના જીવનમાં પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે.
કર્ક રાશિ
ગુરૂનું આ ગોચર તમારી રાશિમાં થવાનું છે. તેથી તેની શુભ અસર તમારા પર જોવા મળશે. આ દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોવા મળશે. જે કામ લાંબા સમયથી અટવાયેલા છે, તેમાં ગતિ મળશે. તમારી વિચારવાની અને સમજવાની ક્ષમતામાં સુધાર થશે. બિઝનેસ કે કરિયરને લઈને આ દરમિયાન લેવામાં આવેલા નિર્ણય સાચા સાબિત થશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળ પર તમારૂ વર્ચસ્વ વધશે. લોકો તમારી સલાહ અને વાતને મહત્વ આપશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક દ્રષ્ટિએ નવી તક લાવશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે કે અચાનક ધનલાભનો યોગ બનશે. જો તમે પહેલા શેર માર્કેટ, પ્રોપર્ટી કે કોઈ બિઝનેસમાં રોકાણ કર્યું હતું તો આ દરમિયાન આશા કરતા સારૂ રિટર્ન મળી શકે છે. જે જાતક લાંબા સમયથી વિદેશમાં નોકરી કે અભ્યાસનું સપનું જોઈ રહ્યાં છે, તેની ઈચ્છા આ મહિને પુર્ણ થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના સ્વામી ખુદ ગુરૂ છે. તેથી બૃહસ્પતિનું ઉચ્ચ રાશિમાં આવવું તમારા માટે લાભદાયક રહેશે. નોકરીમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલી અને રાજનીતિ દૂર થશે. જો તમે પ્રમોશન કે ટ્રાન્સફરની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છો તો જૂન મહિનામાં સારા સમાચાર મળી શકે છે. વેપારને લઈને આ સમય નવા ફેરફારનો છે. આ દરમિયાન કરવામાં આવેલી વ્યાવસાયિક યાત્રા તમારા માટે ફાયદાનો સોદો સાબિત થશે. જૂની આર્થિક સમસ્યા ધીમે-ધીમે ખતમ થશે. કમાણીના નવા સ્ત્રોત ખુલશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું આ નક્ષત્ર અને રાશિ પરિવર્તન સુખ અને માનસિક શાંતિ લાવશે. પરિવારમાં કોઈ વૈચારિક મતભેદ કે તણાવ ચાલી રહ્યો હોય તો તે દૂર થશે. આપસી પ્રેમ અને તાલમેલ વધશે. ભાગ્યનો સાથ મળવાથી તમારા કામ પુર્ણ થસે, જેનાથી તમને માનસિક સંતોષ મળશે. જે જાતકો સિંગલ છે તેના માટે લગ્નના નવા પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. પરીણિત લોકોના સંબંધ પહેલાથી મજબૂત થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.