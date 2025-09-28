Prev
Kalash Visarjan: નવરાત્રીના છેલ્લા દિવસે આ વિધિથી કરવું કળશ વિસર્જન

Kalash Visarjan Vidhi: શારદીય નવરાત્રીના અંતિમ દિવસે માં દુર્ગાની પ્રતિમા અને કળશ વિસર્જન કરવાનું હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ નવરાત્રીના છેલ્લા દિવસે કળશ વિસર્જન કેવી રીતે કરવાનું હોય છે.
 

Kalash Visarjan: નવરાત્રીના છેલ્લા દિવસે આ વિધિથી કરવું કળશ વિસર્જન

Kalash Visarjan Vidhi: ભારતભરમાં નવરાત્રીનો પર્વ ઉત્સાહથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. માં દુર્ગાની ભક્તિથી ઘર પરિવારમાં સકારાત્મકતા સુખ અને સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે. નવરાત્રિના નવ દિવસ સુધી ઘરમાં વિશેષ પૂજા વિધિ કરવામાં આવે છે અને દશેરાની તિથિ પર કળશનું અને દુર્ગામાની પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે. નવરાત્રીની શરૂઆતમાં જે રીતે વિધિપૂર્વક કળશ સ્થાપના કરવામાં આવે છે તે રીતે જ કળશનું ઉથાપન અને વિસર્જન કરવાના પણ નિયમો છે. 

આ વર્ષે નવરાત્રી 22 સપ્ટેમ્બર થી શરૂ થઈ હતી. આ વર્ષે 30 સપ્ટેમ્બરે આઠમ અને 1 ઓક્ટોબરે નવમી ઉજવાશે. ત્યાર પછી 2 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ દશેરા અને દુર્ગા માતાની પ્રતિમા તેમજ કળશ વિસર્જન કરવામાં આવશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ નવરાત્રિના છેલ્લા દિવસે કળશ વિસર્જન કેવી રીતે કરવાનું હોય છે અને નાળિયેરનું શું કરવું. 

પંચાંગ અનુસાર દશેરાની તિથિ 1 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ સાંજે 7.01 મિનિટથી શરૂ થશે અને 2 ઓક્ટોબર સાંજે 7.10 મિનિટ સુધી રહેશે. અનુસાર દશેશા  2 ઓક્ટોબરે માન્ય ગણાશે. આ દિવસે માતાના ભક્તો કળશનો વિસર્જન કરી તેમને વિદા કરે છે આ દિવસ અત્યંત મંગલકારી માનવામાં આવે છે. 

કળશ વિસર્જનની વિધિ 

સૌથી પહેલા કળશ પર રાખેલું નાળિયેર ઉતારવું અને તેને વધેરી પ્રસાદ તરીકે પરિવારમાં વહેંચી દેવું. ત્યાર પછી કળશની અંદર રાખેલું જળ આંબાના પાન વડે આખા ઘરમાં છાંટો. આમ કરવાથી ઘરમાંથી નકારાત્મકતા દૂર થાય છે અને સૌભાગ્ય વધે છે. ત્યાર પછી જે પાણી વધે તેને પીપળાના ઝાડમાં અર્પણ કરી દેવું. જો તમે માટીનો કળશ કે ગરબાની સ્થાપના કરી હોય તો તેને નદીમાં વિસર્જિત કરી દો. કળશમાં રાખેલી સામગ્રીને પણ જળમાં પ્રવાહિત કરી દેવી. 

નવરાત્રીમાં જે અખંડ જ્યોત પ્રજ્વલિત કરી હોય તેને કળશ વિસર્જન સુધી પ્રજ્વલિત રહેવા દેવી. કળશ વિસર્જન પછી જ્યારે અખંડ જ્યોત જાતે જ બુઝાઈ જાય પછી અખંડ જ્યોતનો ઉથાપન કરવું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

