કાળી ચૌદશે મહુડી મંદિરનું ખાસ મહત્વનું : પગના અંગુઠાથી માથા સુધીની લંબાઇ ધરાવતી નાડાછડીની 108 ગાંઠ વાળવામાં આવે છે
Kali Chaudas 2025 : જ્યાંની સુખડી ઘરે લઈ જવાતી નથી એ મહુડીમાં કાળી ચૌદશ કેમ મહત્વની હોય છે, આ છે કારણ
Mahudi Jain Temple : ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ મહુડી તીર્થ ખાતે કાળી ચૌદસનું અનેરું મહત્વ હોય છે. મહુડી તીર્થ તેની સુખડી માટે પ્રખ્યાત છે, જ્યાંની સુખડી ત્યાં જ મંદિરમાં ખાવાનો રિવાજ છે, આ સુખડી મંદિરની બહાર લઈ જવાતી નથી. પરતું કાળી ચૌદસના દર્શન માટે મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ ઉમટે છે. ત્યારે મહુડીમાં કાળી ચૌદસનું શું મહત્વ છે તે જાણીએ.
મહુડીમાં કાળી ચૌદસનું મહત્વ
મહુડી ગુજરાતનું એકમાત્ર એવું મંદિર છે, જ્યાં કાળી ચૌદસના દિવસે જ પૂજા અર્ચના અને હવન કરવામાં આવે છે. ભગવાન ઘંટાકર્ણ મહાવીરની વરખ બદલવાની વિધિ કાળી ચૌદસના દિવસે કરવામાં આવે છે. કાળી ચૌદસના દિવસે જ પૂજા થતી હોવાના કારણે વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. ત્યારે કાળી ચૌદશ નિમિત્તે મહુડી દર્શને જતા દર્શનાર્થીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે.
દરેક ઘંટના નાદ સાથે હવનમાં આહુતિ
મહત્વનું છે કે, કાળી ચૌદસના દિવસે ઘંટાકર્ણ મહાવીર મહુડી મંદિરનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. જૈન સમુદાયના લોકો કાળી ચૌદસના દિવસે મોટી સંખ્યામાં દર્શન અને પૂજા અર્ચન માટે અહીં આવે છે. વહેલી સવારથી જ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે ભક્તો ઉમટી પડતા હોય છે. મહુડીના મંદિરે 108 વાર ઘંટ વગાડવામાં આવે છે. દરેક ઘંટના નાદ સાથે હવનમાં આહુતિ આપવામાં આવે છે. આહુતીના સમયે મંદિર પરીસરમાં હાજર ભક્તો દરેક આહુતી સમયે દોરી પર એક ગાંઠ બાંધે છે.
કાળી ચૌદશનો દિવસ મહુડીમાં ખાસ કેમ?
વર્ષમાં એક જ વાર કાળી ચૌદશે ઘંટાકર્ણ વીરની પ્રક્ષાલની વિધી કરાય છે. જેમાં વીરના જમણા અંગુઠે કેસર પૂજા કરવામાં આવે છે. બપોરે મોટી પૂજાવિધી થાય છે. આ દિવસ શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખાસ હોય છે. આ દિવસે શ્રધ્ધાળુઓ પગના અંગુઠાથી માથા સુધીની લંબાઇ ધરાવતી નાડાછડી અથવા લાલ રંગની કંદોરી (દોરી) ની 108 ગાંઠો વાળે છે. પહેલો ડંકો વાગે જૈન-જૈનેત્તર ભાવિકો દ્વારા કંદોરીની 1 કલાકે 1 ગાંઠ વાળવામાં આવે છે. સર્વ મનોકામના પૂરી કરતો 108 ગાંઠોનો દોરો અતિ પવિત્ર ગણવામાં આવે છે. વીરના સંગે સમગ્ર વાતાવરણ ભકિતના રંગથી રંગાઇ જાય છે. આ પૂજા વિધી સમયે એકદમ નીરવ શાંતિ પ્રવર્તે છે.
આ દિવસે મંદિરમાં સુખડી બનાવવાનું એક ખાસ મહત્વ હોય છે. મહુડીની સુખડી પ્રખ્યાત છે, એટલુ જ નહિ, આ મંદિરની સુખડી બીજે ક્યાંય બહાર લઈ જઈ શકાતી નથી તેવી માન્યતા છે.
આ વર્ષે મહુડીમાં પૂજા ક્યારે થશે
ગાંધીનગરના સુપ્રસિદ્ધ મહુડી તીર્થમાં સોમવારે કાળી ચૌદશના દર્શન થશે. કાળી ચૌદશના દિવસે વહેલી સવારે પ્રક્ષાલ વિધિ થશે. મહુડી તીર્થ ખાતે સોમવારે કાળી ચૌદશનું હવન થશે તેવું મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તોને જણાવાયું.
