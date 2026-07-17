/શું ખરેખર કળિયુગનો અંત નજીક છે? ડરાવી રહી છે જગન્નાથ મંદિર સાથે જોડાયેલી ભવિષ્યવાણીઓ

Kaliyug End Prediction: સનાતન ધર્મ અને હિન્દુ ગ્રંથોમાં ચાર યુગોનું વર્ણન જોવા મળે છે - સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ. અત્યારે અંતિમ યુગ કળિયુગ ચાલી રહ્યું છે, જેને અંધકારનો યુગ પણ કહેવામાં આવે છે. હાલના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા અને ધાર્મિક ચર્ચાઓમાં ઓડિશાના પુરી સ્થિત શ્રી જગન્નાથ મંદિર અને ત્યાંની સદીઓ જૂની ભવિષ્યવાણીઓને લઈને લોકોમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. લોકોને એ વાત ચિંતા થઈ રહી છે કે શું ખરેખર કળિયુગનો અંત નજીક છે? શું જગન્નાથ મંદિર સાથે જોડાયેલા સંકેતો આપણને કોઈ મોટી તબાહી કે પરિવર્તન તરફ ઈશારો કરી રહ્યા છે? ચાલો જાણીએ આ ભવિષ્યવાણીઓ પાછળનું સત્ય.
ભવિષ્ય માલિકાની ભવિષ્યવાણીઓ
જગન્નાથ મંદિર અને કળિયુગના અંત સાથે જોડાયેલી સૌથી ચર્ચિત ભવિષ્યવાણીઓ ઓડિશાના મહાન સંત અચ્યુતાનંદ દાસજી દ્વારા લખાયેલા ગ્રંથ 'ભવિષ્ય માલિકા'માં મળે છે. સંત અચ્યુતાનંદને ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળના જ્ઞાતા માનવામાં આવતા હતા. તેમણે જગન્નાથ મંદિરને કેન્દ્રમાં રાખીને કળિયુગના અંતના કેટલાક ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને ડરામણા સંકેતો લખ્યા હતા. તમને જણાવી દઈએ કે, કળિયુગના અંતને લઈને આજથી લગભગ 600 વર્ષ પહેલાં લખાયેલી કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થતી જોવા મળી રહી છે. ચાલો જાણીએ ભવિષ્ય માલિકામાં લખાયેલી કળિયુગના અંત સાથે જોડાયેલી કઈ કઈ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ છે.
જગન્નાથ મંદિરના ધ્વજનું ઉડી જવું કે ફાટી જવું
ભવિષ્ય માલિકા અનુસાર, જગન્નાથ મંદિરના શિખર પર આવેલા 'નીલચક્ર' પરથી જ્યારે મહાપ્રભુનો ધ્વજ આપોઆપ પડી જશે, ફાટી જશે કે તેમાં આગ લાગશે, તો તે એક મોટા સંકટનો સંકેત હશે. નોંધનીય છે કે, મે 2020માં આવેલા ચક્રવાતી તોફાન 'અમ્ફાન' દરમિયાન અને ત્યારબાદ પણ ઘણી વખત મંદિરની પવિત્ર ધ્વજા ફાટી અને નીચે પડી ગઈ હતી. આ સાથે જ કેટલીક એવી ઘટનાઓ પણ બની જ્યારે મંદિરની ઉપર દીવો પ્રગટાવતી વખતે અચાનક પવનની વિરુદ્ધ દિશામાં આગે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરીને ધ્વજાને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
મંદિરના શિખર પર ગીધ કે સમડીનું બેસવું
ભવિષ્ય માલિકાની એક ભવિષ્યવાણી અનુસાર, જ્યારે જગન્નાથ મંદિરના શિખર પર ગીધ અથવા સમડી જેવા માંસાહારી પક્ષીઓ બેસશે, ત્યારે દુનિયા ભીષણ મહામારીઓ અને યુદ્ધ તરફ આગળ વધશે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં જગન્નાથ મંદિરના શિખર પર ગીધ અને સમડી જેવા માંસાહારી પક્ષીઓને બેઠેલા જોવા મળ્યા છે, જેને મંદિરના ઇતિહાસમાં અત્યંત દુર્લભ અને અશુભ માનવામાં આવે છે.
રસોઈમાં મહાપ્રસાદના વાસણોનું તૂટવું
ભવિષ્ય માલિકા અનુસાર, એક સમય એવો આવશે જ્યારે જગન્નાથ મંદિરનું પવિત્ર રસોડું અપવિત્ર થશે અને ત્યાં અશાંતિ ફેલાશે. નોંધનીય છે કે, એપ્રિલ 2022માં મંદિરના મહાપ્રસાદ રસોડામાં ઘૂસીને એક માથાફરેલા માણસે માટીના લગભગ 40થી વધુ ચૂલા તોડી નાખ્યા હતા. જેને એ બાબતનું પ્રતીક માનવામાં આવ્યું હતું કે, આ માં લક્ષ્મીનો પ્રકોપ છે.
કળિયુગના અંતમાં આવી કેટલીક ઘટનાઓ બનશે
ભવિષ્ય માલિકામાં કળિયુગના અંતિમ ચરણને લઈને કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ ચૂકી છે. આ ગ્રંથમાં લખાયેલું છે કે, જ્યારે કળિયુગનો અંત નજીક આવશે ત્યારે દુનિયામાં એવી મહામારી ફેલાશે જેની સારવાર કોઈ ડોક્ટર પાસે નહીં હોય અને લોકો ઘરમાં કેદ થવા મજબૂર થઈ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કોરોના કાળમાં લોકોની સામે આવી જ કંઈક સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.
હવામાન ચક્રનું ખોરવાવું
ભવિષ્ય માલિકા અનુસાર, કળિયુગના અંતમાં હવામાન ચક્ર ખોરવાશે અને હવામાનનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ બનશે. ક્યાંક લાંબા સમય સુધી વરસાદ નહીં પડે, તો ક્યાંક પૂરના કારણે હાલત બેહાલ થઈ જશે. આજના સમયમાં દુનિયા આવા જ એક તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે.
શું ખરેખર કળિયુગનો અંત આવી ગયો છે?
આ બધી ભવિષ્યવાણીઓને સાચી થતી જોઈને લોકોના મનમાં શંકા ઊભી થઈ છે કે, ટૂંક જ સમયમાં દુનિયાનો અંત આવવાનો છે. પરંતુ શાસ્ત્રો અનુસાર, કળિયુગ પૂરો થવામાં હજુ ઘણો લાંબો સમય બાકી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કળિયુગનું આયુષ્ય 4,32,000 વર્ષ છે અને અત્યારે કળિયુગના માત્ર 5,127 વર્ષ જ વીત્યા છે. તેનો અર્થ એ છે કે કળિયુગ અત્યારે તેના પ્રથમ ચરણમાં જ છે.
Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.