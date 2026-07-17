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શું ખરેખર કળિયુગનો અંત નજીક છે? ડરાવી રહી છે જગન્નાથ મંદિર સાથે જોડાયેલી ભવિષ્યવાણીઓ

Kaliyug End Prediction: હિન્દુ ધર્મ શાસ્ત્રોમાં ઘણી જગ્યાએ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, કળિયુગના અંતમાં ભગવાન વિષ્ણુ 'કલ્કિ અવતાર' તરીકે પ્રગટ થશે અને ફરીથી 'સતયુગ'ની સ્થાપના કરશે. કળિયુગના અંતને લઈને ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ પણ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી કેટલીક સાચી સાબિત થઈ છે. જેના કારણે લોકોને એવું લાગી રહ્યું છે કે ટૂંક જ સમયમાં કળિયુગનો અંત આવવાનો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:46 PM IST
શું ખરેખર કળિયુગનો અંત નજીક છે? ડરાવી રહી છે જગન્નાથ મંદિર સાથે જોડાયેલી ભવિષ્યવાણીઓ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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