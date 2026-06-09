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આજથી 14 દિવસ આ રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! ખતરનાક કાલસર્પ યોગ ઉપાધિઓ લાવશે, ધનહાનિ થાય

Kalsarp Yog: કાલસર્પ યોગ ખતરનાક અને પડકારજનક ગણાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 9 જૂનથી કાલસર્પ યોગ બની રહ્યો છે જે 23 જૂન સુધી રહેશે. કાલસર્પ યોગના કારણે કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં પરેશાનીઓ આવશે અને બનતા કામ બગડશે. કાલસર્પ યોગના કારણે 4 રાશિવાળાઓએ ખુબ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:15 PM IST
આજથી 14 દિવસ આ રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! ખતરનાક કાલસર્પ યોગ ઉપાધિઓ લાવશે, ધનહાનિ થાય
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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