/આજથી 14 દિવસ આ રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! ખતરનાક કાલસર્પ યોગ ઉપાધિઓ લાવશે, ધનહાનિ થાય

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કાલસર્પ યોગ ખુબ જ ખતરનાક અને નકારાત્મક યોગ ગણાય છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 9 જૂનથી 23 જૂન સુધીનો સમય કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ભારે રહેશે. આ સમય દરમિયાન કુંડળીના સાત મુખ્ય ગ્રહો (સૂર્ય, ચંદ્રમા, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિ) રાહુ અને કેતુ વચ્ચે આવે ત્યારે કાલસર્પ યોગ બને છે. શાસ્ત્રોમાં રાહુને સાંપનું મોઢું અને કેતુને સાંપની પૂંછડી ગણવામાં આવે છે. જ્યારે કાલસર્પ યોગ બને છે ત્યારે તમામ ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે ફસાઈ જાય છે અને એવું લાગે જાણે તેમને કોઈ સાપે પકડી લીધા હોય.
વૃષભ રાશિ
આ યોગ તમારા ચતુર્થ ભાવ (સુખ અને માતા) અને દશમ ભાવને પ્રભાવિત કરશે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા વધી શકે છે. જમીન કે વાહન સંલગ્ન મામલાઓમાં વિવાદ થવાની આશંકા છે. કૌટુંબિક સુખ શાંતિમાં થોડા સમય માટે કમી મહેસૂસ થશે. પૈતૃક સંપત્તિ કે ઘર સંબંધિત કોઈ પણ મોટા મામલાને શાંતિથી ઉકેલવો, ગુસ્સાથી બચવું.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો ઉપર પણ કાલસર્પ યોગ ખરાબ પ્રભાવ પાડશે. આ રાશિના લોકોના લગ્ન જીવનમાં તણાવ વધી શકે અને સંબંધોની પથારી ફરી શકે. આ સમય સંબંધોમાં પરીક્ષાન સમય રહેશે. આથી નાની વાતોમાં વિવાદથી બચવું. જો કોઈ ડીલ કરવા જઈ રહ્યા હોવ તો હાલ ટાળવી હિતાવહ રહેશે. કારણ કે આ ડીલ તમારા ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન કરાવી શકે છે. નોકરી બદલવામાં ઉતાવળ ન કરવી.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે પણ આ સમય કપરો રહેશે. કારણ કે આ દરમિયાન પ્રેમ સંબંધમાં તિરાડ પડી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં પણ ઉથલપાથલ રહેશે. આવામાં મનને શાંત રાખવાની કોશિશ કરવી અને પાર્ટનર સાથે જીભાજોડી ન કરવી. કારણ કે સંબંધોમાં ગેરસમજ વધે.
કુંભ રાશિ
રાહુ કુંભ રાશિમાં છે અને આથી કાલસર્પ યોગની સીધી અસર કુંભ રાશિના જાતકોને પણ પડશે. ફાલતું ખર્ચા વધી શકે છે. જેના કારણે આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે છે. ખર્ચા પર કાબૂ રાખવો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની વર્તવી. વિવાદોથી દૂર રહેવું.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)