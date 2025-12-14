Prev
કમુરતામાં શુભ પ્રસંગો પર લાગશે બ્રેક, કમુરતા ક્યારથી શરૂ થઈ રહ્યાં છે અને ક્યારે પૂરા થશે?

Kamurta 2025 : કમુરતામાં કોઈ સારું કામ કરતા નહિ એવું કેમ કહેવાય છે, 16 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતા કમુરતાનું આવું છે લોજિક

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:04 AM IST

Kamurta 2025 : કમુરતામાં કોઈ શુભ પ્રસંગો ન લેવાય તેવું કહેવાય છે. બે દિવસ બાદ એટલે કે 16 ડિસેમ્બરથી કમુરતા શરૂ થાય છે. જેથી એક મહિના સુધી હવે ગુજરાતી પરિવારોમાં કોઈ સારા અને શુભ પ્રસંગો નહિ લેવાય. આ પાછળ એક ચોક્કસ કારણ છે, એક લોજિક છે. 

ગુજરાતમાં હવે એક મહિના સુધી લગ્નની શરણાઈઓ નહિ સંભળાય. કમુરતાને કારણે લગ્નસરા (wedding) ની મોસમ પર બ્રેક લાગશે. આજથી ગુજરાતમા કમુરતા (kamurta 2025) ની શરૂઆત થઈ છે. જેથી લગ્ન પ્રસંગની સાથે શુભ કાર્યો નહિ કરી શકાય. હવે 14 જાન્યુઆરીએ બપોરે 2.30 કલાકે ધનારક (dhanarak ) ને કારણે લગ્ન યોજી નહિ શકાય.

એક મહિનો શુભ પ્રસંગો પર લાગશે બ્રેક 
હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં કમુરતા એટલે એક મહિનો શુભ પ્રસંગો પર બ્રેક. કમુરતા એટલે કોઈ શુભ પ્રસંગો ન લેવાય તેવુ શાસ્ત્રોમાં લખાયેલું છે. દર વર્ષે આવતા ધનારક એટલે કે કમુરતામાં લગ્ન કાર્યો પર રોક લાગી જાય છે. હિન્દુ શાસ્ત્રો મુજબ, આ દિવસોમાં શુભ કાર્યો કરવા સારુ ગણાતુ નથી. તેથી મોટાભાગના લોકો એક મહિના દરમિયાન શુભ પ્રસંગો લેવાનુ ટાળે છે. ત્યારે આજથી ગુજરાતમાં લગ્ન સીઝન પર પણ બ્રેક લાગશે. તેમજ સગાઈ, મુંડન, પ્રાણપ્રતિષ્ઠા, ગૃહપ્રવેશ, નવી દુકાનની શરૂઆત, વ્રત વગેરે પર બ્રેક લાગે છે.

શું છે કમુરતા
ધનારક અને મીનારક એક જ છે. સૂર્યદેવ ધન રાશિ અને મીન રાશિમાં આવે ત્યારે ધન સંક્રાંતિ, મીન સંક્રાંતિ ગણાય છે. આ સમયને કમુરતા કહેવાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ પણ શુભ પ્રસંગ કરાતા નથી. આ સમયગાળો એક મહિનાનો હોય છે. 15 ડિસેમ્બરથી અખંડ મતસ્ય દ્વાદશી, સૂર્ય ધન મૂળમાં પ્રવેશ સાથે ધનારક કમુરતા પ્રારંભ થશે. કોઇપણ માંગલિક કામ માટે સૂર્ય, ચંદ્ર અને બૃહસ્પતિની શુભ સ્થિતિ એટલે બળ જોવામાં આવે છે. ખરમાસમાં સૂર્ય-ગુરુ નબળા થઇ જાય છે. વર્ષમાં બે વાર ખરમાસ આવે છે. પહેલો જ્યારે સૂર્ય મીન રાશિમાં રહે છે અને બીજો જ્યારે સૂર્ય ધન રાશિમાં રહે છે. ખરમાસમાં બૃહસ્પતિ અસ્ત રહે છે. ગુરુ ગ્રહ બળહીન રહે છે. મકરસંક્રાંતિએ સૂર્ય આ રાશિથી બહાર આવી જાય છે અને ખરમાસ પૂર્ણ થઇ જાય છે.

ક્યારે પૂરા થશે કમુરતા
14 જાન્યુઆરીના રોજ બપોરે 2.30 કલાકે સૂર્યદેવનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ થશે. તે દિવસે મકરસંક્રાંતિ હશે, જ્યારે કમુરતા પૂરા થશે. એટલે કે આ દિવસથી હિન્દુ ધર્મમાં શુભ કાર્યો તથા લગ્નો કરી શકાશે. 

કમુરતામા કયા કાર્ય કરી શકાય
કમુરતામા પ્રેમ-વિવાહ કરવાના હોય તો તે નિશ્ચિત થઈને લગ્ન કરવા જોઈએ.જો તમારી કુંડળીમા ધનુ રાશિમા ગુરુ હોય તો તેવા જાતકોને આ સમય ગાળામા સારા કાર્યો કરી શકાય છે. કમુરતામા જાત કર્મ અને શ્રાદ્ધ જેવા કાર્ય કરવા જોઈએ.

કમુરતામાં કયા પ્રસંગો ન કરી શકાય
કમુરતામાં લગ્ન સિવાય બીજા કોઈ પ્રસંગ ન લઈ શકાય. માત્ર લગ્ન જ થઈ શકે છે. કમુરતાના દિવસોમાં ઘરનું વાસ્તુ અને જનોઈના પ્રસંગો પણ ન થઈ શકે. આ દિવસોમાં માત્ર સગાઈ અને લગ્ન જ થઈ શકે. કમુરતામાં નવા ઘરમાં કુંભ ન મૂકાય, કળશ પણ ન મૂકી શકાય. ન તો નવી ઓફિસનું ઓપનિંગ કરી શકાય. માત્ર સગાઈ અને લગ્ન કરી શકાય છે. 
 

kamurta 2025Kharmas 2025ખરમાસDecemberકમુરતા

