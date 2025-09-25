Kanya Pujan 2025: આ 5 વસ્તુઓ વિના અધુરું રહી જાય કન્યા પૂજન, નોટ કરી લો વિધિ અને પૂજા સામગ્રીનું લિસ્ટ
Kanya Pujan 2025: નવરાત્રીમાં અષ્ટમી અને નવમીની તિથિ વિશેષ હોય છે. કારણ કે આ દિવસે કન્યા પૂજા કરવાનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. માન્યતા છે કે આ નવરાત્રીમાં કન્યા પૂજાથી માં દુર્ગાની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કન્યા પૂજન કેવી રીતે કરવાનું હોય છે.
Kanya Pujan 2025: નવરાત્રીનો પર્વ દેશભરમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ઉજવવામાં આવે છે. આ પાવન દિવસોમાંથી આઠમ અને નોમ વિશેષ હોય છે. અષ્ટમી અને નવમીની તિથિ પર કન્યા પૂજા કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ દિવસે નાની બાળકી સ્વરુપે માં દુર્ગા સ્વયં ઘરે ઘરે પધારે છે. તેથી તેમનો આદર કરી, તેમની સેવા કરી તેમને ભોજન કરાવવામાં આવે છે.
શાસ્ત્રોમાં નવરાત્રી દરમિયાન કરવામાં આવતી કન્યા પૂજાની વિશેષ વિધિ દર્શાવવામાં આવી છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર કન્યા પૂજા 5 વસ્તુઓ વિના અધુરી ગણાય છે. તો ચાલો તમને કન્યા પૂજા કરવાની સાચી રીત અને જરૂરી સામગ્રી વિશે જણાવીએ.
કન્યા પૂજાની પરંપરા
શાસ્ત્રોમાં દેવી દુર્ગાના નવ સ્વરુપ જણાવેલા છે. શૈલપુત્રી, બ્રહ્મચારિણી, ચંદ્રઘંટા, કુષ્માંડા, સ્કંધમાતા, કાત્યાયિની, કાલરાત્રિ, મહાગૌરી અને માતા સિદ્ધિદાત્રી. આ સ્વરુપોની આરાધના સાથે અષ્ટમી અથવા નવમીના દિવસે કન્યા પૂજન કરવાનું વિધાન છે. કહેવાય છે કે વિષમ સંખ્યામાં કન્યાઓને આમંત્રિત કરી તેમની પૂજા કરવાથી માતાજીના આશીર્વાદ મળે છે. આ પરંપરા પ્રાચીન સમયથી ચાલે છે.
કન્યા પૂજાની વિધિ
કન્યા પૂજનના દિવસે ઘરમાં બાળકીઓનું સમ્માનપૂર્વક સ્વાગત કરવું. સૌથી પહેલા તેમના ચરણ ધોઈ કપડા વડે કોરા કરવા. ત્યારબાદ તેમને કંકુ-ચોખાથી ચાંદલો કરવો. તેમને ફુલનો હાર પહેરાવવો અને બાળકીઓ માટે આસનની વ્યવસ્થા કરવી.
કન્યા પૂજા માટે જરૂરી સામગ્રી
કન્યા પૂજામાં ભોગ સૌથી મહત્વનો હોય છે. કન્યાઓ માટે 8 વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે. જેમાં ફળ, મીઠાઈ, ભાત, ખિચડી, હલવો, પાપડ, દહીં અને નાળિયેર. આ પ્રસાદ દેવીને અર્પણ કરવામાં આવે છે અને પછી બાળકીઓને પ્રેમપૂર્વક જમાડવાની હોય છે. કન્યા પૂજન દરમિયાન કન્યાઓના હાથમાં નાળાછડી બાંધવી, માથા પર તિલક કરવું અને તેમને ચુંદડી ઓઢાળવી શુભ ગણાય છે. ભોજન કરાવ્યા પછી તેમને દક્ષિણા આપી તેમના આશીર્વાદ લેવાના હોય છે.
