કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે બની રહ્યો છે દુર્લભ યોગ, આ એક ઉપાય બદલી નાખશે તમારું ભાગ્ય

Kartik Purnima 2025 : કાર્તિક પૂર્ણિમા આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો અવસર પણ આપે છે. આ દિવસે સ્નાન, દાન અને ભગવાન હરિહરની પૂજા કરવાથી જીવનમાં સમૃદ્ધિ, શાંતિ અને સફળતા મળે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:40 PM IST

Kartik Purnima 2025 : હિન્દુ કેલેન્ડરમાં દરેક મહિનાની પૂર્ણિમાને અત્યંત શુભ અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવાનો રિવાજ છે. વધુમાં આ પૂર્ણિમાના દિવસે સત્યનારાયણ કથા સાંભળવાથી અને દાન કરવાથી શાશ્વત ફળ મળે છે. બધી પૂર્ણિમામાં કાર્તિક મહિનાની પૂર્ણિમાને સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે આ દિવસે દેવ દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ તેમજ ભગવાન શિવની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે.

કાર્તિક પૂર્ણિમા 2025 ક્યારે ઉજવવામાં આવશે ?

વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, આ વર્ષે કાર્તિક પૂર્ણિમા 5 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ તારીખ 4 નવેમ્બરના રોજ રાત્રે 10:36 વાગ્યે શરૂ થશે અને 5 નવેમ્બરના રોજ રાત્રે 8:24 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ઉદય તિથિ અનુસાર, 5 નવેમ્બરના રોજ ઉપવાસ અને પૂજા કરવામાં આવશે. આ દિવસે ભક્તો ગંગામાં સ્નાન કરે છે, દાન કરે છે અને ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે કાર્તિક પૂર્ણિમાએ કરવામાં આવેલ કોઈપણ શુભ કાર્ય અનેકગણું પરિણામ આપે છે અને જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિમાં વધારો કરે છે.

વર્ષો પછી એક અદ્ભુત સંયોગ બની રહ્યો છે

જ્યોતિષીઓના મતે, આ વર્ષે કાર્તિક પૂર્ણિમા પર લગભગ 100 વર્ષ પછી એક દુર્લભ યોગ જોવા મળશે. આ દિવસે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, અમૃત સિદ્ધિ યોગ, ભરણી અને અશ્વિની નક્ષત્રનો ખાસ સંયોજન જોવા મળશે. ધાર્મિક અને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી આ દિવસ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ દરમિયાન પૂજા, દાન અથવા ઉપવાસ કરવાથી અપાર પુણ્ય મળે છે અને વ્યક્તિની ઇચ્છાઓ ઝડપથી પૂર્ણ થાય છે.

કાર્તિક પૂર્ણિમાનું ધાર્મિક મહત્વ

શાસ્ત્રોમાં જણાવાયું છે કે કાર્તિક પૂર્ણિમા પર ભગવાન શિવે ત્રિપુરાસુર રાક્ષસનો વધ કર્યો હતો. તેથી આ તિથિને ત્રિપુરી પૂર્ણિમા અથવા ત્રિપુરારી પૂર્ણિમા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવ બંનેના આશીર્વાદ એકસાથે પ્રાપ્ત થાય છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

