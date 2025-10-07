200 વર્ષ બાદ બનશે દુર્લભ સંયોગ, 72 કલાક બાદ 3 રાશિવાળાનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, બંપર ધનલાભ થશે! પ્રોપર્ટી લેશો
Karwa Chauth 2025: કરવા ચોથના દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્રમા એક સાથે ચાલ બદલવાના છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગ્રહો રાશિ પરિવર્તન કરીને દુર્લભ સંયોગ બનાવતા હોય છે. જેનો પ્રભાવ તમામ રાશિઓ પર અને દેશ દુનિયા પર પડતો હોય છે. આ વખતે કરવા ચોથ પર મોટો અને દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. કરવા ચોથના દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્રમા એક સાથે ચાલ બદલશે. 10 ઓક્ટોબરના રોજ ચંદ્રમા જ્યાં વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે ત્યાં સૂર્ય ચિત્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય બદલાઈ શકે છે. આ રાશિઓને આકસ્મિક ધનલાભના પણ યોગ છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને ચંદ્રમાની ચાલમાં ફેરફાર લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે ચંદ્રમા તમારી રાશિથી નવમાં ભાવ પર ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. તો સૂર્ય દેવ લગ્ન ભાવ પર ભ્રમણ કરે છે. આથી આ સમય દરમિયાન ભાગ્ય તમને સાથ આપશે. જીવનમાંથી નકારાત્મક પ્રભાવ દૂર થશે. સારો સમય શરૂ થશે. ખર્ચાઓમાંથી રાહત મળી શકે છે. ભવિષ્ય માટે ધન બચાવી શકો છો. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે અને નોકરીમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. પરિણીત લોકોના લગ્ન જીવન શાનદાર રહેશે. જીવનસાથીની પ્રગતિ થઈ શકે છે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરી શકો છો.
સિંહ રાશિ
ચંદ્ર અને સૂર્યની ચાલમાં ફેરફાર સિંહ રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપી શકે છે. કારણ કે ચંદ્ર ગ્રહ તમારી રાશિથી દશમ ભાવ પર ગોચર કરશે. આ સાથે જ સૂર્ય દેવ તમારી રાશિથી ધનભાવમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. વેપારીઓને સારો ધનલભ થઈ શકે છે. વેપારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ચંદ્ર અને સૂર્યની ચાલમાં ફેરફાર લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે ચંદ્ર ગ્રહ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર તો સૂર્ય ચતુર્થ સ્થાન પર ગોચર કરે છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને સુખ સુવિધામાં વધારો થશે. કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમને માન સન્માનની પ્રાપ્તિ થશે. નોકરી વેપારમાં ઉન્નતિની પ્રબળ સંભાવનાઓ છે. જે લોકો નવું કામ કે વેપાર શરૂ કરવા વિશે વિચારતા હોય તેમના માટે સમય ખુબ જ શુભ રહેશે.
