Alum: ઘરની આ જગ્યાએ કાળા કપડામાં બાંધી ફટકડી રાખી દો, ધન અને સુખમાં થવા લાગશે વૃદ્ધિ, વાસ્તુ દોષ પણ દુર થશે
Alum Vastu Tips: ઘરમાં વાસ્તુ દોષ હોય તો તેના કારણે ધન સંબંધિત તકલીફોની સાથે ઘરમાં તંગ વાતાવરણ પણ રહે છે. આવી સમસ્યાને દુર કરવા માટે તમે ફટકડીના ઉપાય અજમાવી શકો છો. આ ઉપાયોને કરવાથી ધન વધે છે અને નેગેટિવીટી દુર થાય છે.
Alum Vastu Tips: વાસ્તુશાસ્ત્રમાં ફટકડીના ઉપાયને ખૂબ જ કારગર માનવામાં આવે છે. ફટકડીની મદદથી ઘરની નેગેટિવ એનર્જીને દૂર કરી શકાય છે. સાથે જ ઘરમાં જો કોઈ વાસ્તુદોષ હોય અને તેના કારણે સમસ્યા સર્જાતી હોય તો તે પણ ફટકડીનો ઉપાય કરીને દૂર કરી શકાય છે. ફટકડીની મદદથી ઘરની આર્થિક સમસ્યાથી છુટકારો પણ મેળવી શકાય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં જણાવેલા ફટકડીના કેટલાક ઉપાય વિશે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં જો ખાસ જગ્યાએ ફટકડી રાખવામાં આવે તો તેનો ફાયદો તુરંત જોવા મળે છે. ઘરમાં જો વાસ્તુદોષ હોય, કોઈ વ્યક્તિને ખરાબ સપના આવતા હોય, વેપારમાં નુકસાન જતું હોય, ઘરમાં ધન ટકતું ન હોય, ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા થતા હોય કે પછી કામમાં બાધા આવતી હોય.. આ બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન નાનકડી ફટકડી કરી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘરની કઈ સમસ્યા માટે ફટકડીનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો ?
વાસ્તુ સંબંધિત દોષ
વાસ્તુ સંબંધિત દોષ હોય કે સમસ્યા હોય તો તેને દૂર કરવા માટે 50 ગ્રામ ફટકડીનો ટુકડો લઈ તેને ઘર કે ઓફિસના દરેક રૂમમાં રાખી દો. માન્યતા છે કે ફટકડી રાખવાથી વાસ્તુ સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત મળી શકે છે. કારણ કે ફટકડી વાસ્તુદોષના નેગેટિવ પ્રભાવને દૂર કરે છે.
ખરાબ સપના
જો રાત્રે સૂતી વખતે વારંવાર ખરાબ સપના આવતા હોય તો આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવાનો ઉપાય પણ ફટકડી છે. સુતા પહેલા કાળા કપડામાં ફટકડી બાંધી ઓશીકા પાસે રાખી દો. તેનાથી અજ્ઞાત ભયથી મુક્તિ મળશે અને ખરાબ સપના પણ નહીં આવે.
નોકરી કે વેપારમાં સમસ્યા
જો નોકરી કે વેપારમાં સમસ્યા આવી રહી હોય અથવા તો એવું લાગતું હોય કે કોઈની નજર લાગી છે તો આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે ફટકડીને કાળા કપડામાં બાંધીને મુખ્ય દ્વાર પર લટકાવી દો. આમ કરવાથી વેપારમાં વૃદ્ધિ થવા લાગે છે.
આર્થિક સમસ્યા દુર કરવાનો ઉપાય
ઘરની આર્થિક સમસ્યાને દુર કરવા માટે તિજોરી અથવા લોકરમાં ફટકડીનો એક ટુકડો રાખો. માન્યતા છે કે આમ કરવાથી ઘરમાં ધન ઝડપથી વધે છે અને આર્થિક સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. આ સિવાય તમે લાલ, સફેદ કે કાળા કપડામાં ફટકડીનો એક ટુકડો બાંધી તિજોરીમાં અથવા તો ધન રાખતા હોય તે જગ્યાએ રાખી શકો છો. ફટકડીનો આ ઉપાય કરવાથી ધન સંબંધિત બાધા દૂર થાય છે.
ઘરમાં સુખ-શાંતિ વધે તે માટે કાચની કટોરીઓમાં ફટકડીના એક-અક ટુકડા રાખી ઘરના દરેક રુમમાં રાખો. આ ફટડકીને દર 15 થી 30 દિવસે બદલતા રહો. આ ઉપાય કરવાથી વાસ્તુ દોષ દુર થાય છે અને ઘરમાં ધન, સંપત્તિ અને બરકત વધે છે.
