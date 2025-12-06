Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Vastu Tips: સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ રાખો, દુર થવા લાગશે જીવનની સમસ્યાઓ

Vastu Tips: જીવનની મોટામાં મોટી સમસ્યાને દુર કરવાના ઉપાયો પણ વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા છે. આજે તમને એવા ઉપાયો વિશે જણાવીએ જે એકદમ સરળ છે પરંતુ ચમત્કારી લાભ આપે છે. આ ઉપાય કરવાથી સમસ્યાઓ દુર થાય છે, ધનની આવક વધે છે અને ભાગ્ય સાથ આપવા લાગે છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:52 AM IST

Trending Photos

Vastu Tips: સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ રાખો, દુર થવા લાગશે જીવનની સમસ્યાઓ

Vastu Tips: વાસ્તુશાસ્ત્રમાં અલગ અલગ એવા ઉપાયો જણાવવામાં આવેલા છે જેનાથી જીવનની પરેશાનીઓને દૂર કરી શકાય છે. કેટલાક એવા ઉપાયો પણ છે જેને અજમાવવાથી જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ વધે છે. આજે તમને આવા જ કેટલાક સરળ ઉપાયો વિશે જણાવીએ. આ ઉપાય કરવા માટે બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી કેટલીક વસ્તુઓને રાત્રે સૂતા પહેલા ઓશિકા નીચે રાખવાની છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઓશીકા નીચે આ વસ્તુઓને રાખવાથી જીવનમાં ચમત્કારી પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. આ ઉપાયો કરવામાં જેટલા સરળ છે એટલા જ પ્રભાવશાળી સાબિત થાય છે. જો તમે પણ આ ચમત્કારનો અનુભવ કરવા માંગતા હોય તો આ પાઠમાંથી કોઈ એક વસ્તુને રાત્રે ઓશીકા નીચે રાખવાનું શરૂ કરી દો. 

તુલસીનો પાન 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર તુલસીમાં માં લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. જો રાત્રે સૂતી વખતે તકિયા નીચે તુલસીનું પાન રાખવામાં આવે તો વ્યક્તિને માનસિક શાંતિ મળે છે ભય દૂર થાય છે અને આર્થિક તંગીથી છુટકારો મળી શકે. જોકે ઓશીકા નીચે તુલસીનું સુકાયેલું પાન રાખવાનું હોય છે. 

ચાંદીનો સિક્કો 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ચાંદી શુદ્ધ ધાતુ હોય છે તેનો સીધો સંબંધ ચંદ્ર સાથે હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના તકિયા નીચે ચાંદીનો સિક્કો રાખીને સૂવાની શરૂઆત કરે છે તો તેને માનસિક શાંતિ મળે છે સ્ટ્રેસ દૂર થાય છે અને અણધાર્યા ખર્ચ અટકવા લાગે છે. 

મોર પંખ 

ઓશીકા નીચે મોરપંખ રાખવાથી પણ ચમત્કારી લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ કરવાથી ભાગ્યનો સાથ મળે છે અને ધન સંબંધિત સમસ્યાઓનો અંત આવે છે. 

હળદરની ગાંઠ 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર રાત્રે સૂતા પહેલા ઓશીકા નીચે હળદરની ગાંઠ રાખવામાં આવે તો જીવનમાં સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિ વધે છે. હળદરની ગાંઠ રાખવાથી માં લક્ષ્મીની કૃપા ઘર પર રહે છે અને જીવનમાં સ્થિરતા આવે છે. 

તમાલપત્ર 

તમાલપત્ર માં શક્તિશાળી ઊર્જા હોય છે.. તમાલપત્ર પર એક મંત્ર લખીને ઓશીકા નીચે રાખી સૂવાનું શરૂ કરી દો.. તેનાથી ખરાબ સપના નહીં આવે ઊંઘની સમસ્યાઓ દૂર થશે માનસિક શાંતિ મળશે ખરાબ નજરથી છુટકારો મળશે.. તમાલપત્ર પર લખવાનો મંત્ર છે ઓમ શીમ.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news