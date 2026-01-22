Tilak: તિલક કરાવતી વખતે એક હાથ માથા પર રાખવો જરૂરી, આ નિયમ પાછળ છુપાયેલું છે ગુઢ રહસ્ય
Tilak Astrology: જ્યારે કપાળ પર કોઈ તિલક કરે ત્યારે એક હાથ પોતાના માથા પર રાખવાનો હોય છે. તમે ઘણા લોકોને આવું કરતા જોયા હશે. મોટાભાગે લોકો આ પરંપરા પાછળ શું કારણ છે તે જાણતા નથી. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ તિલક કરાવતી વખતે માથા પર હાથ રાખવો શા માટે જરૂરી માનવામાં આવે છે?
Trending Photos
Tilak Astrology: ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પૂજા-પાઠ કે શુભ કાર્ય દરમિયાન માથા પર તિલક કરવું અનિવાર્ય હોય છે. પૂજા પાઠ દરમિયાન પુરુષોના કપાળ પર તિલક કરવામાં આવે છે. આ સમયે તમે એવું પણ જોયું હશે કે જ્યારે કપાળ પર તિલક કે ચાંદલો કરવામાં આવે ત્યારે લોકો પોતાનો હાથ પોતાના માથા પર રાખતા હોય છે. આવું દ્રશ્ય જોઈને તમને પણ એ જાણવાની ઈચ્છા તો થઈ જ હશે કે આવું કરવા પાછળ શું કારણ હશે? તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ આ પરંપરા પાછળ શું કારણ છે.
સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર
આપણા શરીરમાં શીર્ષ પર સહસ્ત્રાર ચક્ર હોય છે. જેને ઊર્જાનું મુખ્ય કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. તિલક હંમેશા કપાળમાં ભ્રમરની વચ્ચે કરવામાં આવે છે જ્યાં આજ્ઞા ચક્ર હોય છે. પ્રાચીન માન્યતા અનુસાર જ્યારે કપાળ પર તિલક કરવામાં આવે ત્યારે માથા પર હાથ રાખવો જોઈએ જેથી શરીરની સકારાત્મક ઊર્જા શરીરની અંદર પ્રવાહિત થઈ જાય અને એક સર્કિટ પુરી થાય.
માનસિક શાંતિ
વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો આજ્ઞા ચક્ર આપણી પીનિયલ અને પિટ્યૂટરી ગ્લૈડ્સની નજીક હોય છે. જ્યારે અંગૂઠા કે આંગળીથી તિલક કરવામાં આવે તો તે બિંદુ પર પ્રેશર આવે છે. માથા પર હાથ રાખવાથી દબાણ સ્થિર થાય છે. તેના કારણે મન શાંત થાય છે અને એકાગ્રતા વધે છે.
સમ્માન અને આશીર્વાદનો ભાવ
તિલક વિજય, સમ્માન અને સાત્વિકતાનું પ્રતિક છે. માથા પર હાથ રાખવો આશીર્વાદ આપવાની એક રીત પણ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આંગળીમાંથી નીકળતી ઉર્જા તિલક કરાવનારના મસ્તિષ્કમાં પ્રવેશ કરે છે. તેનાથી માનસિર શાંતિનો અનુભવ થાય છે.
શાસ્ત્રોમાં ખાલી માથાને અશુભ ગણવામાં આવે છે. રિક્ત ભાલ શુભ નથી ગણાતું. તેથી તિલક ફક્ત સજાવટ માટેનું નહીં પરંતુ આત્મવિશ્વાસ જાગૃત કરવાનું માધ્યમ છે. તિલક કંકુ, ચંદન, હળદર જેવી પવિત્ર વસ્તુથી કરવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે