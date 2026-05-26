/પર્સમાં રાખો આ 5 વસ્તુઓ, માં લક્ષ્મીની કૃપાથી ખિસ્સું હંમેશા રહેશે ભરેલું; સુખ-સમૃદ્ધિનું થશે આગમન!

Vastu Tips: ધનલાભ માટે વાસ્તુ સંબંધિત ઉપાયો કરવા ખૂબ જ સારા માનવામાં આવે છે. પર્સમાં કેટલીક સાધારણ વસ્તુઓ રાખવાથી તમે માં લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરીને ધનલાભ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ ઉપાય કરવાથી જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવશે.
Vastu Tips For Money: આજકાલ દરેક વ્યક્તિ રૂપિયાની તંગીથી પરેશાન છે. વધતી જતી મોંઘવારી અને ખર્ચના કારણે લોકો માટે જીવન જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. જો તમે પણ રૂપિયાની અછતથી પરેશાન છો, તો આવી સ્થિતિમાં તમે વાસ્તુમાં જણાવેલા કેટલાક ઉપાયો કરી શકો છો. આ ઉપાયો કરવાથી તમારું ખિસ્સું હંમેશા રૂપિયાથી ભરેલું રહેશે. વાસ્તુ અનુસાર પર્સમાં કેટલીક વસ્તુઓ રાખવી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
જો તમે પર્સમાં આ શુભ વસ્તુઓ રાખો છો, તો તેનાથી માં લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી તમને ધન-ધાન્યની પ્રાપ્તિ થશે. આ વસ્તુઓ ધનને આકર્ષિત કરે છે અને તેનાથી તમારી પ્રગતિ થાય છે. આર્થિક લાભ અને સુખ-સમૃદ્ધિ માટે તમારે પર્સમાં અહીં જણાવેલી 5 વસ્તુઓ રાખવી જોઈએ. આમાંથી કોઈપણ વસ્તુ પર્સમાં રાખવાથી તમને ફાયદો જોવા મળશે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
ચાંદીનો સિક્કો રાખો
આર્થિક સંપન્નતા અને ધનમાં વૃદ્ધિ માટે પર્સમાં ચાંદીનો સિક્કો રાખવો સારો ગણાય છે. તેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થાય છે. નકામા ખર્ચથી બચવા અને ધન-ધાન્યમાં વધારો કરવા માટે પર્સમાં ચાંદીનો સિક્કો રાખવો જોઈએ.
હળદરવાળા ચોખા
આર્થિક તંગી દૂર કરવા અને માં લક્ષ્મીની કૃપા દ્રષ્ટિ મેળવવા માટે તમારે પર્સમાં હળદરવાળા પીળા ચોખા રાખવા જોઈએ. તમે 21 આખા (અખંડિત) ચોખાના દાણાને હળદરમાં પીળા કરીને રાખો. આ ચોખાને પીળા અથવા લાલ કપડામાં બાંધીને પર્સમાં મૂકી દો.
પર્સમાં રાખો ગોમતી ચક્ર
ધનની અછત દૂર કરવા અને આર્થિક સફળતા મેળવવા માટે પર્સમાં ગોમતી ચક્ર રાખવું જોઈએ. તમે લાલ કપડામાં બાંધીને 1, 3, 5 અથવા 11 ગોમતી ચક્ર રાખી શકો છો. તેનાથી તમને લાભ થશે.
પીપળાનું પાન
પર્સમાં પીપળાનું પાન રાખવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તે આર્થિક તંગીને દૂર કરે છે અને આવું કરવાથી પર્સ હંમેશા રૂપિયાથી ભરેલું રહે છે. માન્યતાઓ અનુસાર, પીપળાના પાનમાં શ્રી હરિ વિષ્ણુ અને માં લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. તેને પર્સમાં રાખો, પણ ધ્યાન રહે કે પાન સુકાઈ જાય કે જૂનું થઈ જાય ત્યારે તેને બદલી નાખો. જૂના પાનને કોઈ પવિત્ર નદીમાં પ્રવાહિત કરી દો.
માં લક્ષ્મીની પ્રિય કોડી
પીળી કોડી માં લક્ષ્મીને ખૂબ જ પ્રિય છે. તમે પર્સમાં કોડી રાખી શકો છો. પર્સમાં કોડી રાખવાથી ધન આકર્ષિત થાય છે. આર્થિક સમસ્યાઓથી મુક્તિ મેળવવા માટે આ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. ધન પ્રાપ્તિ માટે તમે પર્સમાં અને તિજોરીમાં કોડી રાખી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)