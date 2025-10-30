North East Direction: ઈશાન ખૂણામાં રાખી દો આ શુભ વસ્તુઓ, ઘરમાં આવી વસી જશે માં લક્ષ્મી, ચારેતરફથી વરસશે ધન
North East Direction Vastu: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં ઈશાન ખૂણાનું વિશેષ મહત્વ છે. કહેવાય છે કે આ ખૂણામાં કેટલીક શુભ વસ્તુઓ રાખવામાં આવે તો ઘરમાં ધનની આવક વધવા લાગે છે. આ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Trending Photos
North East Direction Vastu: વાસ્તુશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતની વાત આવે તો ઈશાન ખૂણાનો ઉલ્લેખ વારંવાર થાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઈશાન ખૂણો ઘરની ઉન્નતિ, સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. પરંતુ ઘણા લોકોને એ ખબર નથી હોતી કે ઈશાન ખૂણો વાસ્તવમાં શું છે અને તેનું મહત્વ શું છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ ઈશાન ખૂણા સંબંધિત આ મહત્વની જાણકારી આ જાણકારી તમારા જીવનની દશા બદલી શકે છે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર દિશાઓનું સંતુલન યોગ્ય હોય તો ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો પ્રવાહ વધે છે ખાસ કરીને ઈશાન ખૂણાને સૌથી શુભ અને પવિત્ર ગણવામાં આવે છે. જો આ ખૂણા સંબંધિત કેટલીક મહત્વની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે અને કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે તો ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ દિવસ રાત વધતા રહે છે. આવા ઘરમાં પગ મૂકીને મન પ્રસન્ન થઈ જાય છે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઈશાન ખૂણો ઘરની ઉત્તર-પૂર્વ દિશા હોય છે. આ દિશામાં ભગવાનનો વાસ હોય છે તેથી તેને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ દિશા સકારાત્મક શક્તિઓનો સૌથી વધારે પ્રભાવ ધરાવે છે. તેથી આ ખૂણામાં જે પણ વસ્તુ રાખવામાં આવે તેની અસર આખા ઘર પર થાય છે. જો તમે ઈશાન ખૂણામાં શુભ વસ્તુઓ રાખો છો તો ઘરના વાસ્તુનું સંતુલન જળવાઈ રહે છે અને પરિવારમાં સુખ, સૌભાગ્ય વધે છે.
ઈશાન ખૂણામાં કઈ વસ્તુઓ રાખવી ?
ઘરમાં પૂજા સ્થળ ઇશાન ખૂણામાં બનાવવું અત્યંત શુભ ગણાય છે. આ સ્થાનમાં ભગવાનનો વાસ હોય છે અને ત્યાં મંદિર બનાવવાથી દેવતાઓની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ દક્ષિણ દિશામાં પૂજા સ્થળ બનાવવું અશુભ ગણાય છે. ઈશાન ખૂણામાં તુલસીનો છોડ રાખવો પણ શુભ ગણાય છે તેનાથી નકારાત્મક ઉર્જા દૂર થાય છે અને ઘરમાં સુખ વધે છે.
ઈશાન ખૂણામાં પાણીથી ભરેલો કળશ રાખવો પણ શુભ ગણાય છે. ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કે વ્રત દરમિયાન આ ખૂણામાં કળશ સ્થાપિત કરવો શુભ ફળ આપે છે તેનાથી મનોકામના પૂર્ણ થાય છે.
ઈશાન ખૂણામાં શંખ રાખવો અને નિયમિત રીતે શંખ વગાડવો શુભ ગણાય છે. તેનાથી ઘરમાં દિવ્યતાનું વાતાવરણ બને છે અને નકારાત્મક ઊર્જા નષ્ટ થઈ જાય છે
ઈશાન ખૂણામાં ભગવાન કુબેરની મૂર્તિ કે ચિત્ર રાખવું પણ અત્યંત શુભ હોય છે. ઈશાન ખૂણામાં કુબેર ભગવાનની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાથી ધન-ધાન્ય વધે છે અને આર્થિક સ્થિરતા બની રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે