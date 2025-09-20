Shardiya Navratri 2025: ઘટસ્થાપના પહેલા કળશમાં ભુલ્યા વિના મુકવી આ વસ્તુઓ, માં દુર્ગાના આશીર્વાદથી ઘરમાં થશે ધન વૃદ્ધિ
Shardiya Navratri 2025: આ વર્ષે 22 સપ્ટેમ્બરથી શારદીય નવરાત્રીનો પ્રારંભ થવાનો છે. આ વર્ષે જ્યારે ઘટ સ્થાપના કરો ત્યારે તેના કળશમાં કેટલીક વસ્તુઓ જરૂર મુકો. આ વસ્તુઓ ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આકર્ષિત કરે છે તેવી માન્યતા છે.
Shardiya Navratri 2025: શારદીય નવરાત્રીનો પર્વ શક્તિની ઉપાસના કરવાનો સૌથી મોટો અવસર હોય છે. આ વર્ષની નવરાત્રી વિશેષ રહેવાની છે કારણ કે નવરાત્રી નવને બદલે દસ દિવસ સુધી ચાલશે. પંચાંગ અનુસાર શારદીય નવરાત્રીની શરૂઆત 22 સપ્ટેમ્બર 2025 થી થશે અને સમાપન 2 ઓક્ટોબર 2025 અને વિજયા દશમી પર થશે. આ સમય દરમિયાન માં આદ્યશક્તિના નવ સ્વરૂપની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે. માં દુર્ગાની પૂજા સાથે કળશ સ્થાપનાનું પણ વિશેષ મહત્વ હોય છે.
શાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં યોગ્ય વિધિથી કળશ સ્થાપિત કરવામાં આવે તો માં દુર્ગા પ્રસન્ન રહે છે અને ઘર પરિવારમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવે છે. કળશ સ્થાપના કરતી વખતે કળશમાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરવી પણ શુભ માનવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
નવરાત્રીમાં કળશ સ્થાપના કરવી શુભ ગણાય છે. માન્યતા છે કે વિધિ વિધાન સાથે કળશ સ્થાપના કરવાથી માં દુર્ગા ભક્તોની દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. કળશ સ્થાપના માટે સૌથી પહેલા માટીનો કળશ લઇ તેને સાફ કરી અને તેના પર લાલ દોરો બાંધવો. કળશની અંદર ગંગાજળ, સોપારી, હળદરની ગાંઠ, સિક્કો, લવિંગ, એલચી અને તાજા ફુલ ઉમેરવા.
કળશ સ્થાપના કરતી વખતે પાંચ આંબાના પાન પર કંકુ અને હળદર લગાડી કળશના મુખ પર રાખવા અને તેની ઉપર નાળિયેર રાખવું. નાળિયેર ઉપર ચુંદડી બાંધવી પણ જરૂરી છે કારણ કે તે દેવીમાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. કળશની ઉપર નાળિયેર એવી રીતે રાખવું કે તેનો ઉપરનો ભાગ બહાર રહે. કળશ ને રાખતા પહેલા પૂજા સ્થળ પર થોડા ચોખા રાખવા અને તેની ઉપર કળશ સ્થાપિત કરો.
નવરાત્રીની પૂજામાં મા દુર્ગાને શ્રૃંગારનો સામાન અર્પણ કરવો શુભ ગણાય છે. આ ઉપરાંત લાલ ચુંદડી, કંકુ અને ફૂલ પણ ચડાવવા. રોજ માતાજી સામે ઘીનો દીવો કરો અને માતાના ભજન કીર્તન કરવા. ઘણા લોકો નવરાત્રીમાં અખંડ જ્યોત પણ જલાવે છે. પરંતુ તેના માટે કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી થઈ જાય છે. તેના બદલે તમે સવારે અને સાંજે દીવો કરીને માતાજીની આરાધના કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
