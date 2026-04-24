26 એપ્રિલે બનશે ભયાનક કેતુ-ચંદ્રમાની યુતિ, 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે, એક ભૂલ...જીવન પાયમાલ કરશે

Ketu-Chandrama Yuti: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ચંદ્ર અને કેતુની યુતિ ખુબ જ ખતરનાક ગણવામાં આવે છે. આ યુતિથી ગ્રહણ યોગ પણ બને છે. 26 તારીખથી આ યુતિ બનશે અને કોણે સાવધાન રહેવું પડશે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 24, 2026, 09:34 AM IST

જ્યોતિષશાસ્ત્ર મુજબ ગ્રહોના ગોચર અને ચાલમાં ફેરફાર થતા અનેક શુભ અશુભ યોગ અને યુતિ બનતા હોય છે. આવી જ એક યુતિ 26 એપ્રિલ 2026થી બનશે જે કેતુ અને ચંદ્રમાની હશે. જો આ યુતિ સામાન્ય રીતે અશુભ ગણવામાં આવે છે. ચંદ્રમા મનના કારક છે જ્યારે કેતુ રહસ્યમયી ગ્રહ ગણાય છે જે ભ્રમના કારક છે. આવામાં જ્યારે આ બે ગ્રહોની યુતિ થાય તો વ્યક્તિની સમજવાની વિચારવાની શક્તિ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. અત્રે જણાવવાનુંકે 26 તારીખથી કેતુ અને રાહુની યુતિ થતા 3 રાશિઓએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે કેતુ અને ચંદ્રમાની યુતિ ખુબ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક મોરચે ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. આ દરમિયાન કોઈ પણ નવું કામ શરૂ કરતા બચો. કોઈના પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. આ સમયગાળામાં પૈસાનું નુકસાન અને કાર્યસ્થળે સહકર્મીઓ સાથે મનમોટાવ થવાની આશંકા છે. પૈસાની લેવડદેવડમાં સાવધાની રાખો. 

કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને કેતુ ચંદ્રમાની યુતિથી ભારે નુકસાન થવાની સંભાવના છે. આવનારા સમયમાં તમારે અનેક પ્રકારના પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. માનસિક અશાંતિ, અને ડરનો માહોલ રહી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પણ પરેશાન કરે. આ દરમિયાન તમારે ધૈર્યથી કામ લેવું પડશે. કોઈ પણ કામમાં ઉતાવળ તમને નુકસાન કરાવી શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવાથી પણ બચવું. 

મીન રાશિ
ચંદ્રમા અને કેતુની યુતિ તમારા ખાનગી જીવનમાં ઉથલપાથલ મચાવી શકે છે. જીવનસાથી સાથે કોઈ પણ વાતને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે. ભાગીદારીના ધંધામાં ખોટ જાય તેવા સંકેત છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. 

ભૂલેચૂકે ન કરવી આ એક ભૂલ
જે રાશિઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે તેમણે આ સમય દરમિયાન એક ભૂલ ભૂલેચૂકે કરવાથી બચવું. ભ્રમમાં આવીને કોઈ મોટો નિર્ણય ન લેવો કારણ કે આ દરમિયાન લીધેલા નિર્ણય ખોટા સાબિત થઈ શકે. 

બચાવના ઉપાયો
જો તમારી રાશિ ઉપર દર્શાવેલી રાશિઓમાં સામેલ હોય તો કેટલાક ઉપાય અજમાવશો તો અશુભ પ્રભાવ ઘટી શકે છે. 

  • આ યુતિ દરમિયાન મહામૃત્યુંજય મંત્રજાપ કરો. 
  • આ જાપ ઓછામાં ઓછા 108 વખત જરૂર કરવા જોઈએ. 
  • કેતુના અશુભ પ્રભાવને ઓછો કરવા માટે કાળા કૂતરાને તેલ  લગાડેલી રોટલી ખવડાવો. 
  • આ ઉપરાંત સફેદ વસ્તુઓનું દાન કરો જેનાથી મનની અશાંતિ  દૂર થશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

