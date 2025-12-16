Prev
Ketu Gochar 2026: નવા વર્ષમાં પાપી ગ્રહ કેતુ થશે બળવાન, આ 3 રાશિવાળા લોકોએ 8 મહિના સુધી ભોગવવા પડશે કષ્ટ

Ketu Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર વર્ષ 2026 માં કેતુ બળવાન થશે. કારણ કે તે પોતાના જ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ સ્થિતિમાં બળવાન કેતુ 3 રાશિના લોકોનું જીવન મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. આ 3 રાશિઓ કઈ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:41 AM IST

Ketu Gochar 2026: વર્ષ 20026માં ઘણા ગ્રહ રાશિ પરિવર્તન કરશે પરંતુ બધા જ ગ્રહોમાં કેતુનું ગોચર સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. વર્ષ 2026 માં કેતુ ત્રણ વખત પરિવર્તન કરશે. જેમાં નક્ષત્ર પરિવર્તન અને રાશિ પરિવર્તનનો સમાવેશ થાય છે. એક જ વર્ષમાં કેતુ ત્રણ વખત પરિવર્તન કરશે જેના કારણે તે વધારે બળવાન બનશે. 

સૌથી પહેલા કેતુ 29 માર્ચના રોજ મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યાર પછી 5 ડિસેમ્બરના રોજ કેતુ ફરીથી નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે અને સાથે જ રાશિ પણ બદલશે. વર્ષ 2026માં 29 માર્ચે કેતુનું જે નક્ષત્ર ગોચર થવાનું છે તેને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. કેતુ મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે જે તેનું પોતાનું નક્ષત્ર છે. આજ સ્થિતિમાં કેતુ બળવાન બનશે અને 8 મહિના સુધી મઘા નક્ષત્રમાં જ રહેશે.. કેતુ બળવાન થઈને આઠ મહિના સુધી 3 રાશિના લોકોના જીવનમાં ઉથલપાથલ સર્જી શકે છે. આ ત્રણ રાશિઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ. 

વૃષભ રાશિ 

વર્ષ 2026 માં કેતુનું નક્ષત્ર ગોચર વૃષભ રાશિના લોકોને પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઇફમાં સમસ્યાઓ કરાવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે સ્ટ્રેસ અને ચિંતાનો અનુભવ કરી શકો છો. માર્ચથી ડિસેમ્બર સુધીના સમયમાં આર્થિક મામલામાં સતર્ક રહેવું પડશે. કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ લેવાથી બચવું નહીં તો ભયંકર નુકસાન થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત એપ્રિલથી નવેમ્બર 2026 સુધી પણ પૈસા સંબંધિત લેતી દેતી બિલકુલ કરવી નહીં. જે લોકો પ્રેમ વિવાહ કરવાની ઈચ્છા રાખે છે તેમના માટે પણ આ સમય મુશ્કેલી ભર્યો રહેશે. 

સિંહ રાશિ

કેતુના કારણે કરિયરમાં અચાનક સમસ્યાઓ આવી શકે છે. બિઝનેસમાં ભારે નુકસાન થઈ શકે છે તેથી સતર્ક રહેવું. પ્રેમ સંબંધમાં ઉતાવળ કરવી નહીં નહીં તો નુકસાન થશે. કેતુના કારણે ઇચ્છિત પરિણામ મળવામાં સમય લાગી શકે છે. કોઈપણ પ્રકારના વાદ-વિવાદમાં પડવું નહીં નહીં તો ફસાઈ જશો. પાર્ટનરશીપમાં કરેલા કામમાં દગો થઈ શકે છે તેથી સતર્ક રહેવું. આ સમય દરમિયાન સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ સાવધાન રહેવું. 

મીન રાશિ 

મીન રાશિના લોકો માટે પણ એપ્રિલથી નવેમ્બર સુધીનો સમય મુશ્કેલી ભર્યો રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને મોટાભાગના કામોમાં નિરાશા હાથ લાગશે. કોઈપણ કામ ઉતાવળમાં કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન અશુભ સમાચાર પણ મળી શકે છે. કોઈ મોટું નુકસાન ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

