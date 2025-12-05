Ketu Gochar 2026: વર્ષ 2026 માં પાપી ગ્રહ કેતુ 3 રાશિના લોકોને માલામાલ કરશે, 3 વખત ચાલ બદલી આપશે શુભ ફળ
Ketu Gochar 2026: વર્ષ 2026 માં કેતુનું ગોચર 3 રાશિના લોકોને લાભ કરાવશે. વર્ષ 2026 માં આ રાશિઓ માલામાલ થશે અને તેનું કારણ કેતુની બદલાયેલી ચાલ હશે. કેતુને પાપી ગ્રહ કહેવામાં આવે છે પરંતુ રાશિચક્રની કેટલીક રાશિઓને કેતુ આવનારા વર્ષમાં શુભ ફળ આપશે.
Trending Photos
Ketu Gochar 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં કેતુના ગોચરને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. કેતુ એવો ગ્રહ છે જે હંમેશા વક્રી ચાલે છે અને તેનો પ્રભાવ લોકોના જીવન પર અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે. કેતુ છાયા ગ્રહ છે. પંચાંગ અનુસાર આ સમયે કે તો સિંહ રાશિમાં ગોચર કરે છે અને વર્ષ 2026 ના અંત સુધીમાં કર્ક રાશિમાં પહોંચશે. આ ઉપરાંત 2026માં કેતુ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. હાલ કેતુ પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં છે, વર્ષ 2026 માં કેતુ કુલ ત્રણ વખત સ્થાન બદલશે. 29 માર્ચ 2026 ના રોજ કેતુ મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે ત્યાર પછી 5 ડિસેમ્બર 2026 ના રોજ કેતુ આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે.
2026 માં આ રીતે કેતુ ત્રણ વખત ગોચર કરશે જેના પ્રભાવથી ત્રણ રાશિના લોકો માલામાલ થઈ શકે છે. 2026 માં આ ત્રણ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી મારશે. આ રાશિના લોકોએ પણ કલ્પના નહીં કરી હોય કે તેમના માટે સમય આટલો સારો થવાનો છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કેતુ 2026 માં કઈ રાશિઓને અમીર બનાવશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લોકો માટે કેતુને બદલાયેલી ચાલ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આ રાશિના લોકોના જીવનમાં લાંબા સમયથી જે પરેશાનીઓ આવી રહી હતી તે દૂર થવા લાગશે. નોકરીમાં અસ્થિરતા હતી તો તે દૂર થશે. બિઝનેસ પણ સારો ચાલશે. આર્થિક પ્રયાસોનું સારું પરિણામ મળશે. જીવનમાં સ્થિરતા અને સન્માન વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકો માટે પણ આ ગોચર લાભકારી સિદ્ધ થશે. આ રાશિના લોકોની કારકિર્દીમાં પોઝિટિવ ફેરફાર જોવા મળશે. નોકરીના સ્થળે પદ વધી શકે છે. નવી ઓળખ મળવાની સંભાવના. જે લોકો નવી શરૂઆત કરવાનું વિચારતા હતા તેમના માટે 2026 શુભ રહેશે. આર્થિક પ્રયાસોનું પરિણામ ધીરે ધીરે મળવા લાગશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે પણ આ ગોચર રાહત અને સફળતા આપનાર સિદ્ધ થશે. કેતુના ગોચરના કારણે મકર રાશિના લોકોના જીવનમાં ગતિમાં પ્રગતિ થતી જોવા મળશે. આ જાતકોનો આર્થિક પક્ષ સુધરશે. અટકેલું ધન પરત મળી શકે છે. રોકાણથી લાભ મળવાની સંભાવના. કારકિર્દીમાં પોઝિટિવ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. જે લોકો વિદેશ જવા માંગતા હતા તેમને લાભ થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે