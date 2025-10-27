Prev
2026માં પાપી ગ્રહ કેતુ 4 રાશિવાળાને અચાનક આપશે અપાર ધન-પ્રસિદ્ધિ, રાતોરાત જીવન બદલાઈ જશે

જેની ગણતરી ક્રૂર, માયાવી, રહસ્યમયી, પાપી ગ્રહ  તરીકે થાય છે તે કેતુ હંમેશા વક્રી ચાલ ચલે છે અને દોઢ વર્ષે રાશિ બદલે છે. વર્ષ 2026માં કેતુ 5 ડિસેમ્બરે ગોચર કરશે પરંતુ તે પહેલા 11 મહિના સુધી 4 રાશિવાળાને ભરપૂર ફાયદો કરાવી દેશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 27, 2025, 02:53 PM IST

2026માં પાપી ગ્રહ કેતુ 4 રાશિવાળાને અચાનક આપશે અપાર ધન-પ્રસિદ્ધિ, રાતોરાત જીવન બદલાઈ જશે

પાપી ગ્રહ કેતુએ 18મી મે 2025ના રોજ ગોચર કરીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને સૂર્યની રાશિ સિંહમાં રહીને ખુબ ધમાલ પણ મચાવી છે. હવે આગામી વર્ષે 2026માં કેતુ 5 ડિસેમ્બરે ગોચર કરીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 

4 રાશિઓને લાભ કરાવશે કેતુ
ડિસેમ્બર 2026માં ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરતા પહેલા કેતુ વર્ષ 2026ના 11 મહિનામાં  4 રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. કેતુ આ જાતકોને અચાનક ધન આપશે, આધ્યાત્મિક તરફ વાળશે. જાણો વર્ષ 2026ની એ કઈ રાશિઓ છે જેમના જીવનમાં કેતુ ગ્રહ મોટા અને સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ
2026માં કેતુ વૃષભ રાશિના જાતકોને પૈતૃક સંપત્તિથી મોટો લાભ કરાવી શકે છે. તમને સંપત્તિમાં રોકાણથી મોટું રિટર્ન મળી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અચાનક ધન મળવાથી બેંક બેલેન્સમાં તગડો ઉછાળો આવશે. કરિયરમાં મોટી ઉપલબ્ધિ મળી શકે છે. પગારમાં વધારો થશે. કારોબારી જાતકો બંપર લાભ મેળવશે. કોઈ મોટી ખુશી મળી શકે છે. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને કેતુ વર્ષ 2026માં લક્ઝરી લાઈફનો આનંદ કરાવશે. તમે આરામદાયક અને સુવિધાજનક જીવન જીવશો. પૈસા કમાવવા માટે નવી તકો મળશે. નોકરીયાતોને મહેનતનું ફળ મળશે. આધ્યાત્મમાં રૂચિ વધશે. ધાર્મિક મુસાફરી કરી શકો છો. રિલેશનશીપ અંગે સમજી વિચારીને નિર્ણય લો. 

વૃશ્ચિક રાશિ
2026માં કેતુ વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે લગ્નજીવનમાં ખુશહાલી લાવશે. તમે કૌટુંબિક જીવનનો ભરપૂર આનંદ લેશો. કરિયર માટે પણ સમય શુભ છે. એક પછી એક સફળતા મેળવશો. નોકરી બદલવાનો વિચાર કરી રહેલા લોકોને નવી તક મળી શકે છે. કારોબારી જાતકો પૈસા કમાશે અને માન પ્રતિષ્ઠા પણ વધશે. 

મીન રાશિ
નવા વર્ષ 2026માં કેતુ મીન રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભકારી પરિણામ આપી શકે છે. જો કે શનિની સાડાસાતી રહેવાથી સાવધાની વર્તવી પણ જરૂરી છે. આવક વધી શકે છે પરંતુ તમે લક્ઝરી ઉપર પણ ખર્ચ કરશો. તમે પડકારો અને બાધાઓ પાર કરીને કરિયરમાં ઉપલબ્ધિ મેળવી શકો છો. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

