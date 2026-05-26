/29 મેથી કેતુ આ 5 રાશિઓનું બદલી નાખશે જીવન, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

Ketu Nakshatra Pad Gochar 2026 : કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. કેતુ પોતે મઘા નક્ષત્રના શાસક દેવતા હોવાથી આ ગોચરને કેતુનું સ્વ-નક્ષત્ર ગોચર કહેવામાં આવે છે. ત્યારે મઘા નક્ષત્રમાં કેતુના ગોચરથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Ketu Nakshatra Pad Gochar 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, કેતુને ખૂબ જ પ્રભાવશાળી અને રહસ્યમય ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેને આંતરિક અંતરાત્મા અને અચાનક, અણધારી ઘટનાઓનો સૂચક માનવામાં આવે છે. હાલમાં કેતુ માઘ નક્ષત્રમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, 29 મે, 2026ના રોજ, તે માઘ નક્ષત્રના ત્રીજા ચરણમાં જશે અને 1 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. કેતુનું નક્ષત્ર પદ ગોચર અનેક રાશિઓના જીવનમાં અણધાર્યા ફેરફારો લાવી શકે છે. ત્યારે આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે કેતુનું મઘા નક્ષત્રમા પદ ગોચર અત્યંત શુભ રહેવાનું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને તમારા વ્યવસાયિક સાહસોને વિસ્તૃત કરવાની તકો મળી શકે છે. તમને અચાનક તમારા કાર્યસ્થળ પર મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. જો કે, આ સમય દરમિયાન તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે કેતુનું ગોચર સારા નસીબના તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે. ભૂતકાળની તુલનામાં તમારા સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની તૈયારી છે અને તમને લાંબી બીમારીઓથી રાહત મળી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભને કારણે તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોઈ શકો છો, અને તમારા સંબંધોમાં પણ સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે કેતુનું ગોચર સુખ અને સમૃદ્ધિનું સૂચક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કેતુના પ્રભાવ હેઠળ, તમે જમીન, નવું ઘર અથવા વાહન જેવી સંપત્તિ મેળવી શકો છો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે અને ભાગ્યની કૃપાથી અગાઉ અટકેલા કાર્યો આખરે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને તમારા મિત્રોનો ટેકો મળશે અને આગામી મુસાફરીની તકોના મજબૂત સંકેતો છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે કેતુનું ગોચર તેમની નાણાકીય યોજનાઓ અને પ્રયાસોમાં સફળતા લાવશે. આ સમયે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમને ભૂતકાળના રોકાણ પર સારું વળતર મળી શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમે તમારી કૌટુંબિક જવાબદારીઓ ખંતથી પૂર્ણ કરશો. તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે કેતુનું ગોચર અનુકૂળ સાબિત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારા કાર્યમાં અવરોધો દૂર થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે, જેનાથી વધુ નાણાકીય સ્થિરતા મળશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો અને ઇચ્છિત યાત્રા પણ શરૂ કરી શકો છો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.