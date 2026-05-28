/Ketu Pad Nakshatra Parivartan 2026: કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, 5 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગી જશે, ધન-સંપત્તિનો થશે લાભ

Ketu Pad Nakshatra Parivartan 2026: 29 મેથી રહસ્યમયી ગ્રહ કેતુ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. કેતુનું આ પરિવર્તન મેષ, સિંહ અને તુલા સહિત 5 રાશિના જાતકો માટે ધનલાભ અને પ્રગતિનો માર્ગ ખોલશે.
જ્યોતિષમાં કેતુને એક રહસ્યમયી અને અસરકારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જે અચાનક મોટી ઘટનાઓ સાથે જોડાયેલો હોય છે. આ સમયે કેતુ મધા નક્ષત્રમાં સ્થિત છે અને 29 મે 2026 એટલે કે કાલે મધા નક્ષત્રના ત્રીજા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. આ સ્થિતિ 1 ઓગસ્ટ 2026 સુધી રહેશે. કેતુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ઘણા જાતકોના જીવનમાં અવિશ્વાસનીય ફેરફારલાવી શકે છે.
કેતુને પાપી ગ્રહ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તે હંમેશા નકારાત્મક પરિણામ આપતો નથી. ઘણીવાર તેના પ્રભાવથી જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન પણ જોવા મળે છે. આ દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને આર્થિક રાહત મળી શકે છે અને લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પુરા થઈ શકે છે. આવો જાણીએ કઈ રાશિને તેનો ફાયદો મળી શકે છે.
મેષ રાશિ
આ સમયે મેષ રાશિના જાતકો માટે નવી તક ખુલી શકે છે. ખાસ કરી વેપારમાં. તમારી અંદર આત્મવિશ્વાસ વધશે. લોકો તમારી વાતોથી પ્રભાવિત થશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. પરંતુ ખર્ચ વધવાની સંભાવના છે, તેથી તમારે બજેટ પર ધ્યાન આપવું પડશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય રાહતભર્યો રહી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે. જૂની મુશ્કેલીમાંથી રાહત મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભ થવાનો સંકેત છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. કામકાજમાં સારા પરિવર્તન જોવા મળશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ભાગ્યનો સાથ અપાવી શકે છે. સંપત્તિ, વાહન કે ઘર સાથે જોડાયેલી ખુશખબરી મળી શકે છે. અટવાયેલા કામ પુરા થશે અને મિત્રોનો સહયોગ મળશે. યાત્રાનો યોગ પણ બની રહ્યો છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક રૂપથી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જુના રોકાણથી લાભ મળવાનો સંકેત છે. નોકરીમાં પ્રમોશન કે આવક વધવાની સંભાવના છે. પરંતુ સ્વાસ્થ્યને લઈને થોડી સાવધાની રાખવી પડશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય રાહત અને સ્થિરતા લઈને આવી શકે છે. કામમાં આવી રહેલી સમસ્યા ધીમે-ધીમે ખતમ થશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. પરિવારની સાથે સારો સમય પસાર કરવાની તક મળશે. યાત્રાનો યોગ પણ બની શકે છે.