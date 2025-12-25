Ketu Transit 2026: જાન્યુઆરી 2026 માં માયાવી ગ્રહ કેતુ બદલશે નક્ષત્ર, 3 રાશિના લોકોને અચાનક થશે ધન લાભ
Ketu Nakshatra Transit 2026: ટુંક સમયમાં કેતુ પોતાની ચાલ બદલશે. કેતુ સિંહ રાશિમાં રહીને પોતાનું નક્ષત્ર પદ બદલશે. કેતુના આ ગોચરથી 3 રાશિના લોકોને બંપર લાભ થઈ શકે છે.
Ketu Nakshatra Transit 2026:કેતુને માયાવી ગ્રહ કહેવામાં આવે છે આ એક છાયા ગ્રહ છે. કેતુ જ્યારે પોતાની ચાલ બદલે છે ત્યારે તે કેટલાક લોકોને નુકસાન કરે છે તો કેટલાક લોકોનો ભાગ્યોદય પણ કરાવે છે. પાપી ગ્રહ હોવા છતાં કેતુ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં લોકોને ફાયદો પણ કરાવે છે. ટૂંક સમયમાં જ કેતુ પોતાની ચાલ બદલશે. કેતુના ગોચરથી ત્રણ રાશીના લોકો માટે લાભકારી રહેશે.
વર્ષ 2026માં કેતુ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરીને પોતાનું નક્ષત્ર પદ બદલશે. આ ગોચર નવા વર્ષની શરૂઆતમાં એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનામાં જ થશે. જાન્યુઆરી મહિનામાં કેતુ પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રના પ્રથમ પદમાં ગોચર કરશે. હાલ કેતુ પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રના દ્વિતીય પદમાં ગોચર કરે છે. જાન્યુઆરી 2026 માં જ્યારે કેતુ નક્ષત્ર પદ બદલશે ત્યારે કેટલીક રાશિના લોકોને ફાયદો થવાની શરૂઆત થઈ જશે.
જ્યોતિષ ગણના અનુસાર માયાવી ગ્રહ કેતુના નક્ષત્ર પદ ગોચરથી રાશિચક્રની 3 રાશિના લોકોનો સારો સમય શરૂ થશે. આ ત્રણ રાશિના લોકોને અચાનક ધનલાભ થવા લાગશે. આ 3 રાશિઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ અને સાથે જ જાણીએ કે જાન્યુઆરી 2026 થી આ રાશિના લોકોના જીવનમાં કેવા ફેરફાર થશે અને તેમને કેવા લાભ થશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના લોકો માટે કેતુનું ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થશે. જુના રોકાણથી સારું રિટર્ન મળવાની સંભાવના. આ સમયે કરેલું દરેક કાર્ય સફળતા તરફ લઈ જશે. ઘર પરિવારમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધશે. મિત્રો સાથે ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ થઈ શકે છે. પાર્ટનર સાથે જો કોઈ સમસ્યાઓ ચાલી રહી હતી તો જાન્યુઆરીથી આ સમસ્યાઓનો અંત આવવાની શરૂઆત થઈ જશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના લોકો માટે પણ કેતુનું ગોચાર લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. જાન્યુઆરી 2026 થી પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલી જશે. લવ લાઇફમાં રોમાન્સ વધશે. સ્વાસ્થ્ય પહેલા કરતાં સુધરશે. બાળકો સંબંધિત ગુડ ન્યુઝ મળી શકે છે. ધનનું આગમન પણ થઈ શકે છે. કારકિર્દીમાં મિત્રોનો ભરપૂર સહયોગ મળશે. નવી જવાબદારીઓ પણ મળી શકે છે જે ભવિષ્યમાં લાભ કરાવશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
કેતુનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે પણ શુભ માનવામાં આવી રહ્યું છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે. ધન લાભની તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. નવા કામની શરૂઆત માટે સમય લાભકારક સિદ્ધ થશે. વેપારમાં સ્થિતિ સારી રહેશે. આ સમય દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. તે સિવાય દરેક દ્રષ્ટિએ સમય સારો.
