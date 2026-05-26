/Khappar Yog 2026: સાવધાન! 29 જૂન સુધી ખપ્પર યોગનો ખતરો, આ રાશિઓ પર સંકટ, જીવનમાં વધશે મુશ્કેલી

Astrology News: દૃક પંચાંગ અનુસાર 29 જૂન સુધી મંગળ, શનિ, સૂર્ય અને રાહુના સંયોગથી અશુભ ખપ્પર યોગ બની રહ્યો છે. આ અશુભ યોગની ખરાબ અસર કેટલીક રાશિઓ પર રહેવાની છે. જેનાથી આ જાતકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
પંચાંગ અનુસાર 29 જૂન સુધીનો સમયગાળો સતર્ક રહેવાનો છે. કારણ કે આ સમયે મંગળ, શનિ, સૂર્ય અને રાહુ જેવા ક્રૂર તથા પાપી ગ્રહ ખપ્પર યોગનું નિર્માણ કરી રહ્યાં છે. જ્યોતિષમાં આ યોગને અશુભ અને તણાવ વધારનાર માનવામાં આવે છે. આ નકારાત્મક પ્રભાવને કારણે આવનાર કેટલાક દિવસ સુધી વિશેષ રાશિઓએ સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. આવો જાણીએ 29 જૂન સુધી ક્યા જાતકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
આ રાશિના જાતકો રહે સાવધાન
1. મેષ રાશિઃ કાર્યક્ષેત્ર અને સ્વાસ્થ્ય
મંગળ અને રાહુની સ્થિતિને કારણે તમારી અંધર ક્રોધ વધી શકે છે. ઓફિસમાં સહકર્મીઓ કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થવાની આશંકા છે, જેનાથી તમારી નોકરી પર સંકટ આવી શકે છે. આ સમયમાં દુર્ઘટનાઓ પ્રત્યે સચેત રહો.
2. કન્યા રાશિઃ ધન અને ભાગીદારી
ખપ્પર યોગને કારણે તમારી આર્થિક સ્થિતિ ડગમગી શકે છે. વેપારમાં કોઈપણ આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ ન કરો, બાકી મોટું નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. 29 જૂન સુધી કોઈ નવું રોકાણ કરવાનું ટાળો.
3. વૃશ્ચિક રાશિ
સૂર્ય અને શનિનો પ્રતિકૂળ પ્રભાવ તમારા પારિવારિક સુખમાં ખલલ પાડી શકે છે. જીવનસાથી સાથે વૈચારિક મતભેદ વધી શકે છે. કારણવગર ભાગદોડ અને માનસિક તણાવને કારણે તમે શારીરિક રૂપથી નબળાઈનો અનુભવ કરી શકો છો.
4. કુંભ રાશિઃ કરિયર અને માન-સન્માન
કારણ કે શનિ દેવ આ રાશિમાં છે અને અન્ય ક્રૂર ગ્રહોનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે, તેથી તમારે દરેક કામમાં વિઘ્નોનો સામનો કરવો પડશે. તમારી સામાજિક છબીને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં નાણાનો ખર્ચ થઈ શકે છે.
29 જૂન સુધી નુકસાનથી બચવાના ઉપાય
- શનિવાર અને મંગળવારે વિશેષ પૂજાઃ હનુમાનજીને સિંદૂર અને ચોલા (ચોળ) અર્પણ કરો. દરરોજ 'ओम शं शनैश्चराय नमः' મંત્રનો જાપ કરો.
- રાહુ શાંતિના ઉપાયઃ બુધવાર અને શનિવારના દિવસે જળમાં કોલસા કે નાળિયેર પ્રવાહિત કરો.
- પક્ષિઓ અને જીવોની સેવાઃ કીડીને લોટ અને પક્ષિઓને સાત પ્રકારના અનાજ ખવળાવો. તેનાથી ગ્રહોની ક્રૂરતામાં ઘટાડો થાય છે.