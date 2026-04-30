આજથી જ સાવધાન જઈ જજો આ રાશિવાળા, નહીં તો અત્યંત ખતરનાક યોગ જીવન પાલમાલ કરશે!
Khappar Yog: આવતી કાલે 1મેના રોજ ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિથી અશુભ એવો ખપ્પર યોગ બની રહ્યો છે. જે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ સાવચેતી રાખવાનો સંકેત છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
આવતી કાલથી મે મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે અને જ્યોતિષ મુજબ આ દિવસે એક વિશેષ સંયોગ બની રહ્યો છે જે ખપ્પર યોગ કહેવાય છે. એવી માન્યતા છે કે આ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે પડકારો સર્જી શકે છે. ગ્રહોની આ સ્થિતિની અસર કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ અને કૌટુંબિક જીવન પર જોવા મળી શકે છે. આથી આ દરમિયાન સતર્ક રહેવું પડશે.
ખપ્પર યોગ શું છે
- જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે ગ્રહો એક વિશેષ સ્થિતિમાં આવે છે ત્યારે ખપ્પર યોગ બને છે. જેને સામાન્ય રીતે અશુભ પ્રભાવવાળો ગણાય છે. મેથી જૂન 2026 વચ્ચે તેની અસર ખાસ કરીને ચાર રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓ પર પડી શકે પ્રભાવ.
- કર્ક રાશિના જાતકોના જીવનમાં કૌટુંબિક તણાવ અને માનસિક દબાણ વધી શકે છે.
- તુલા રાશિના જાતકોએ આર્થિક મામલાઓમાં સાવધાની વર્તવી પડશે કારણ કે બિનજરૂરી ખર્ચા કે નુકસાન થઈ શકે છે.
- મકર રાશિના જાતકોને નોરી કે વ્યવસાયમાં વધારાની જવાબદારીઓ અને દબાણ મહેસૂસ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન કોઈ પણ મોટા નિર્ણયમાં ઉતાવળ કરવાથી બચવું.
કઈ રીતે સતર્ક રહેવું અને શું ઉપાય કરવા
આ સમય દરમિયાન ધૈર્ય અને સમજદારી જ સૌથી મોટી તાકાત સાબિત થઈ શકે છે. કામકાજમાં જોખમ લેવાથી બચવું, રોકાણ સંબંધિત નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેવા. કૌટુંબિક જીવનમાં સામંજસ્ય જાળવી રાખવા માટે સંવાદ અને સંતુલન જરૂરી રહેશે. સ્વાસ્થ્યની રીતે પણ આ સમય સતર્ક રહેવાનો સંકેત આપે છે. તણાવ, થાક, અને અનિયમિત દિનચર્યાથી બચવું જરૂરી છે. નિયમિત યોગ, ધ્યાન અને સકારાત્મક ગતિવિધિઓમાં સમય વિતાવવાથી માનસિક શાંતિ મળી શકે છે.
વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ કોઈ પણ પડકારવાળા સમયને યોગ્ય દ્રષ્ટિકોણ અને સંયમ સાથે સંભાળી શકાય છે. આવામાં ગભરાવવાની જગ્યાએ સતર્ક રહેવાની સાથે યોજનાબદ્ધ રીતે આગળ વધવું એ સમજદારી રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
