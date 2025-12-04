Kharmas 2025: ખરમાસ શા માટે ગણાય છે અશુભ ? ખરમાસ દરમિયાન કયા કામ કરવા અને કયા કાર્ય ન કરવા જાણો
Kharmas 2025: પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે ખરમાસ 16 ડિસેમ્બર 2025 થી શરુ થશે. ખરમાસ મકર સંક્રાંતિથી પૂર્ણ ગણાય છે. સૂર્ય ગોચર પછીનો 1 મહિનો માંગલિક કાર્યો કરવા માટે અશુભ ગણાય છે. આવું શા માટે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Trending Photos
Kharmas 2025: હિન્દુ ધર્મમાં સૂર્યને નવ ગ્રહોના રાજા અને આત્માનો કારક ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર દર મહિને સૂર્ય એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે. સૂર્યના ગોચરને સંક્રાંતિ પણ કહેવાય છે. સૂર્ય વર્ષ દરમિયાન બે વખત ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે. ગુરુની રાશિ એટલે કે ધન અને મીન. જ્યારે સૂર્ય ધન અને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તો ત્યાર પછીના 30 દિવસને કમુરતા, મલમાસ કે ખરમાસ ગણવામાં આવે છે. એટલે કે આ સમય દરમિયાન શુભ કાર્યો અટકી જાય છે. ધન અને મીન રાશિમાં જ સૂર્ય પ્રવેશ કરે ત્યારે આવું શા માટે થાય છે તેનું જ્યોતિષીય અને પૌરાણિક કારણ શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
જ્યોતિષીય કારણ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ધન અને મીન રાશિ દેવગુરુ બૃહસ્પતિની રાશિ છે. જ્યારે સૂર્ય ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે વિશ્રામ મુદ્રામાં જતા રહે છે. દેવગુરુ બૃહસ્પતિ ધર્મ અને શુભતાના કારક છે. જ્યારે સૂર્ય ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તો તેનું તેજ અને બળ ઓછું થઈ જાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કોઈપણ શુભ કાર્ય સંપન્ન કરવા માટે સૂર્યનું પૂર્ણ બળ અને તેજ જરૂરી હોય છે. સૂર્ય નબળો હોય છે તે સમયે કરેલા કાર્યોમાં સફળતા અને શુભતાની ખામી રહે છે, તેથી જ્યારે સૂર્ય ધન અને મીન રાશિમાં હોય ત્યારે શુભ કાર્ય થતા નથી. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે સૂર્ય ગુરુની રાશિમાં હોય તે તે સમય ધાર્મિક અનુષ્ઠાન આત્મ શુદ્ધી અને ચિંતન માટે ઉત્તમ ગણાય છે.. પરંતુ આ સમયે ભૌતિક સુખ કે લગ્ન જેવા શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
પૌરાણિક કથા
ખરમાસને લઈને એક પૌરાણિક કથા પણ પ્રચલિત છે. ભગવાન સૂર્ય સાત ઘોડાના રથ પર સવાર થઈને નિરંતર બ્રહ્માંડની પરિક્રમા કરે છે. જો સૂર્ય અટકી જાય તો સંસારમાં જીવન અટકી જાય છે તેથી સૂર્ય સતત ચાલતા રહે છે. એક સમયે સતત ચાલવાના કારણે સૂર્યના રથના ઘોડા થાકી ગયા અને તેમને તરસ પણ લાગી. સૂર્યદેવને પણ ઘોડાને આરામ આપ્યો હતો પરંતુ તેમનું અટકવું અશક્ય હતું. તેવામાં સૂર્યદેવને રસ્તામાં આવેલા એક તળાવના કિનારે ખર એટલે કે ગધેડા જોવા મળ્યા. તેમણે ઘોડાને વિશ્રામ આપવા માટે રથ સાથે ખરને બાંધી દીધા.
ખરને રથ ખેંચવાની આદત ન હતી તેથી સૂર્યની ગતિ ધીમી થઈ ગઈ. સૂર્યની ગતિ ધીમી થવાથી તેમનું તેજ પણ ઓછું થઈ ગયું. તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે દર વર્ષે જ્યારે સૂર્ય ગુરુની રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તો આ સમય દરમિયાન ખરમાસ શરૂ થઈ જાય છે જેમાં સૂર્યની ગતિ ધીમી હોય છે અને તેજ પણ ઓછું હોય છે.
ખરમાસમાં કયા કાર્યો ન કરવા
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર ખરમાસ દરમિયાન વ્યક્તિએ નવા કામની શરૂઆત ન કરવી. લગ્ન કે ભૌતિક સુખ સંબંધિત કાર્ય ન કરવા. નવા ઘરમાં પ્રવેશ કરવો નહીં. નવા ઘરનું નિર્માણ કાર્ય પણ શરૂ ન કરવું.
આ સિવાય બાળકો સંબંધિત શુભ કાર્યો પણ ન કરવા જેમ કે બાળકોનું મુંડન કે તેમના કાન વીંધાવવા જેવા સંસ્કાર પણ ન કરવા જોઈએ. ખરમાસ દરમિયાન નવા મંદિરનું નિર્માણ કે મંદિરમાં મૂર્તિની સ્થાપના પણ ન કરવી જોઈએ.
ખરમાસ દરમિયાન શું કરવું ?
ખરમાસ દરમિયાન માંગલિક કાર્ય બંધ હોય છે પરંતુ ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્ય કરવા માટે આ સમય ઉત્તમ ગણાય છે.. પૂજા પાઠમાં ભગવાન વિષ્ણુ, દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને સૂર્યની પૂજા કરવી અત્યંત લાભકારી રહે છે.. આ મહિનો દાન-ધર્મ કરવા માટે પણ શુભ ગણાય છે.. ખરમાસ દરમિયાન આત્મ શુદ્ધી અને ધ્યાન કરવાથી સર્વશ્રેષ્ઠ ફળ મળે છે. આ સમય દરમિયાન પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરવાથી પણ પાપથી મુક્તિ મળે છે તેવી માન્યતા છે. ખરમાસ દરમિયાન રોજ સૂર્યને પાણીમાં લાલ ચંદન અને લાલ પુષ્પ ઉમેરી અર્પણ કરવાથી પણ ફાયદો થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે