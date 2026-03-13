Kharmas 2026: 15 તારીખથી શરુ થશે મીનારક કમુરતા, જાણો શાસ્ત્રો અનુસાર આ 1 મહિનો શું કરવું અને શું ન કરવું ?

Prev
Kharmas 2026: વર્ષ દરમિયાન આવતા મીનારક કમુરતાનું ધાર્મિક મહત્વ છે. સૂર્ય મીન રાશિમાં ગોચર કરે ત્યારે મીનારક કમુરતા શરુ થઈ જાય છે. આ સમય દરમિયાન શું કરવું અને શું ન કરવું ચાલો જાણીએ
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 13, 2026, 06:31 PM IST
  • મીનારક કમુરતા ક્યારથી શરુ થશે ?
  • ખરમાસમાં શુભ કામ શા માટે ન કરવા ?
  • મીનારક કમુરતા 2026 ની તારીખ
     

Kharmas 2026: પંચાંગ અનુસાર જ્યારે સૂર્ય રાશિચક્રની 2 રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે કમુરતા શરુ થાય છે. એક ધન રાશિમાં અને બીજી મીન રાશિમાં. જ્યારે સૂર્ય ધન રાશિમાં ગોચર કરે ત્યારે ધનારક કમુરતા શરુ થાય છે અને મીન રાશિમાં આવે એટલે મીનારક કમુરતા શરુ થાય છે. કમુરતા 1 મહિનાના સુધી ચાલે છે. કમુરતા દરમિયાન શુભ કામો કરવાની મનાઈ હોય છે એ તો સૌ કોઈ જાણે છે પરંતુ આ સમય દરમિયાન શું કરવું જોઈએ તે ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. 

મીનારક કમુરતા 2026 ની તારીખ

વર્ષ 2026 ના મીનારક કમુરતા 15 માર્ચ 2026 થી શરુ થશે અને 14 એપ્રિલ 2026 સુધી ચાલશે. કમુરતાને ખરમાસ પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે મીન રાશિમાં સૂર્યનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે આ કમુરતા શરુ થાય છે. જ્યારે સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ખરમાસ પુર્ણ ગણાય છે. 

ખરમાસમાં શુભ કામ શા માટે ન કરવા ?

ખરમાસ એવો સમય હોય છે જ્યારે વ્યક્તિએ સાંસારિક અને ભૌતિક કાર્યોમાંથી વિરામ લઈ ભક્તિ, જપ, તપ અને પુણ્ય કાર્ય કરવા જોઈએ. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ખરમાસમાં કરેલા કાર્યોનું અનેકગણું ફળ મળે છે. 

મીનારક કમુરતામાં શું કરવું ?

મીનારક કમુરતામાં ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવી ફળદાયી ગણાય છે. નિયમિત સવારે વહેલા જાગી જવું અને ભગવાન વિષ્ણુને તુલસી દલ અર્પણ કરી પૂજા કરવી. આ સમય દરમિયાન વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ, ગીતાજી, ભાગવત નો પાઠ કરવાથી માનસિક શાંતિ મળે છે. આ એક મહિના દરમિયાન દાન કરવું પણ શુભ ગણાય છે. 

ખરમાસમાં શું ન કરવું ? 

ખરમાસમાં કેટલાક કાર્યો કરવાથી બચવું. જેમકે લગ્ન, સગાઈ, ગૃહપ્રવેશ, મુંડન વગેરે. આવું એટલા માટે કે મીન રાશિમાં સૂર્ય એવી સ્થિતિમાં હોય છે કે તેના કારણે શુભ કામો કરવા માટે સમય અનુકૂળ નથી હોતો. આ સમય દરમિયાન નવું વાહન કે સંપત્તિ પણ ન ખરીદવી. 

કમુરતા એટલે કોઈ અશુભ કે ભયંકર સમય નથી હોતો. આ સમય એટલા માટે હોય છે કે વર્ષ દરમિયાન અમુક દિવસો લોકો સાંસારિક ભોગનો મોહ છોડી ભગવાનની ભક્તિ કરે. આ સમય દરમિયાન ઈશ્વરનું સ્મરણ અને દાન-પુણ્ય કરવાથી વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Kharmas 2026meen rashiminarak kamurtaખરમાસ 2026મીનારક કમુરતા

