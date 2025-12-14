16 ડિસેમ્બરથી 3 રાશિવાળાઓનું બગડશે બજેટ, જીવનમાં મુસીબતોનો પહાડ તૂટી પડશે
Kharmas 2025: 16 ડિસેમ્બરથી કમુરતા લાગી રહ્યાં છે, કમુરતાનો સમયગાળો 3 રાશિઓવાળા માટે સારો સાબિત નહિ થાય, આ દિવસોમાં આ ત્રણ રાશિવાળાઓએ ખાસ સાચવવું
Kharmas 2025: 16 ડિસેમ્બરે સૂર્યના ધનુરાશિમાં પ્રવેશ સાથે 2025ના કમુરતા (ખરમાસ) શરૂ થાય છે, જે જ્યોતિષીય રીતે મહત્વપૂર્ણ સમય માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન શુભ ઘટનાઓ પ્રતિબંધિત છે, અને ચોક્કસ રાશિઓને ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ચાલો જોઈએ કે કઈ રાશિના લોકોએ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
ગ્રહોના પિતા અને રાજા સમયાંતરે પોતાની ગતિ બદલી નાખે છે. જોકે, ડિસેમ્બરમાં સૂર્યનો ખરમાસમાં પ્રવેશ એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના માનવામાં આવે છે. ખરેખર, ખરમાસ ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે સૂર્ય ખરમાસમાંથી પસાર થાય છે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ સમયગાળા દરમિયાન સૂર્યની તીવ્રતા ઓછી થાય છે કારણ કે તે ગુરુના ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે, તેના પ્રભાવને મર્યાદિત કરે છે.
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 16 ડિસેમ્બરે સવારે 4:27 વાગ્યે સૂર્ય ખરમાસની શરૂઆત સાથે ધનરાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ખરમાસની શરૂઆત સાથે શુભ ઘટનાઓ પણ પ્રતિબંધિત છે. તો, ચાલો જાણીએ કે ખરમાસ દરમિયાન કઈ રાશિના લોકોને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
વૃષભ
વૃષભ રાશિના લોકોએ ખરમાસ દરમિયાન સાવધાની રાખવી જોઈએ. કામ પર સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. નવી જવાબદારીઓ તણાવ વધારી શકે છે. આનાથી સાથીદારો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. કોઈપણ નવા વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો. સંબંધોમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે, જેના કારણે લગ્ન જીવનમાં તકરાર થઈ શકે છે. અકસ્માતો પણ શક્ય છે.
મકર
મકર રાશિના જાતકોને ખરમા દરમિયાન સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે આ સમય દરમિયાન તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો, નહીં તો તમે વિવાદોમાં ફસાઈ શકો છો. તમને માનસિક તણાવનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈ મુદ્દા પર પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું ટાળો.
મીન
મીન રાશિના જાતકો માટે ખરમા ખૂબ જ મુશ્કેલીકારક માનવામાં આવે છે. ખર્ચ વધી શકે છે અને બિનજરૂરી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમારે રોજગારથી લઈને શિક્ષણ સુધીના ક્ષેત્રોમાં ખૂબ મહેનત કરવી પડશે, નહીં તો સફળતા નિષ્ફળ જશે. નોકરીયાત લોકોએ કાર્યસ્થળમાં ઓફિસ રાજકારણ ટાળવું પડશે.
