ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualKidiyaru: ચૈત્ર મહિનાનું સૌથી પવિત્ર કામ, રોજ પુરો કીડીયારું, આખું વર્ષ જીવનમાં રહેશે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ

Kidiyaru: ચૈત્ર મહિનાનું સૌથી પવિત્ર કામ, રોજ પુરો કીડીયારું, આખું વર્ષ જીવનમાં રહેશે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ

Kidiyaru In Chaitra Month: ચૈત્ર મહિનામાં ઘણા લોકોને તમે રોજ કીડીયારું પુરતાં જોયા હશે. કીડીયારું એટલે કે કીડી માટે લોટ અને ખાંડ સહિતની વસ્તુઓ રાખવી. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ચૈત્ર મહિનામાં કીડીઓને ભોજન કરાવનાર વ્યક્તિના જીવનમાંથી દુ:ખ, સમસ્યા દુર થઈ જાય છે અને જીવનમાં સમૃદ્ધિ વધે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:14 PM IST
  • ચૈત્ર મહિનામાં કીડીયારું પુરવાનું મહત્વ.
  • કીડીયારું પુરવાથી થતા લાભ.
  • કીડીયારું કેવી રીતે પુરવું ?

Kidiyaru: ચૈત્ર મહિનાનું સૌથી પવિત્ર કામ, રોજ પુરો કીડીયારું, આખું વર્ષ જીવનમાં રહેશે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ

Kidiyaru In Chaitra Month: કીડીયારું પુરવું એટલે કે કીડીના ભોજન માટે લોટ, ખાંડ, ગોળ, દાણા જેવી વસ્તુઓ ઝાડ નીચે મુકવી. આ પ્રથા ભારતની જૂની પ્રથામાંથી એક છે. ખાસ કરીને ચૈત્ર મહિનામાં રોજ કીડીયારું પુરવાનું કહેવામાં આવે છે. કીડીયારું પુરવાથી વ્યક્તિને પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જો તમે આજ સુધી આ કામ નથી કર્યું તો અત્યારે ચૈત્ર મહિનો ચાલી જ રહ્યો છે. આજથી જ કીડીયારું પુરવાનું શરુ કરી દો. કીડીયારું પુરવાથી કેવા લાભ થાય છે તે પણ જાણો.

ચૈત્ર મહિનામાં કીડીયારું પુરવાનું મહત્વ

પદ્મ પુરાણ અનુસાર કીડી ભગવાન વિષ્ણુનં પ્રતીક છે. માન્યતા છે કે ચૈત્ર મહિનામાં કીડીઓ આખા વર્ષનું ભોજન જમા કરવા બહાર નીકળે છે. આ સમયે કીડીને ભોજન કરાવવાથી લાભ થાય છે. કીડીયારું પુરવાથી શનિ, રાહુ, કેતુ જેવા ક્રૂર ગ્રહો શાંત થાય છે અને ગ્રહ દોષનો પ્રભાવ ઓછો પડે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર પણ કીડીને લોટ અને ખાંડ સહિતની વસ્તુઓ ખવડાવવાથી પિતૃ દોષનો નકારાત્મક પ્રભાવ ઓછો થાય છે. કીડીયારું પુરવાના કાર્યથી જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, ધન, માનસિક શાંતિ વધે છે. 

ચૈત્ર મહિનામાં કીડીયારું પુરવાના લાભ

1. ચૈત્ર મહિનામાં કીડીઓને લોટ અને ખાંડ મિક્સ કરી ખવડાવવાથી શનિદેવ પ્રસન્ન થાય છે. સાડાસાતી કે ઢૈયા ચાલતી હોય તો તેના કષ્ટ ઓછા થાય છે. 

2. કીડીઓને લોટમાં ગોળ મીક્સ કરી ખવડાવવાથી કરજથી રાહત મળી શકે છે. આ કામ શનિવારે કરવું અત્યંત શુભ ગણાય છે. 

3. ચૈત્ર મહિનામાં કીડીયારું પુરવાથી ઘરમાં બરકત વધે છે અને ધનની આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થાય છે. 

4. કીડીયારું પુરવું જીવ દયાનું કાર્ય છે. ચૈત્ર મહિનાના તાપમાં કીડીઓને ભોજન કરાવવાથી માનસિક શાંતિ અને પુણ્ય મળે છે. 

કીડીયારું બનાવવાની રીત

કીડીયારું બનાવવાની અલગ અલગ રીતો હોય છે. જેમકે લીલા નાળિયેરમાંથી પાણી કાઢી તેમાં લોટ અને ખાંડ મિક્સ કરી ભરી દો. આ નાળિયેરને જે જગ્યાએ કીડીઓ આવતી હોય ત્યાં થોડો ખાડો કરી દબાવી દો. લીલા નાળિયેરની જેમ સુકા નાળિયેરમાંથી પાણી કાઢીને તેમાં પણ લોટ અને ગોળ સહિતની વસ્તુઓ ભરી શકાય છે. જો કે કીડીયારું ભરવાની સૌથી સરળ રીત છે કે રોજ એક વાટકીમાં ઘઉંનો લોટ અને ખાંડ અથવા ગોળ મિક્સ કરી ઘરની આસપાસની ખુલ્લી જગ્યામાં ઝાડ નજીક કે દીવાલ પાસે લોટ પધરાવી દો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

