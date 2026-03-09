Shani Dev: આ લોકો માટે શુભ નથી કાળા કે બ્લુ કપડા, શનિવારે તો પહેરવાનું ખાસ ટાળજો
Shani Dev: શાસ્ત્રો અનુસાર કર્મનું ફળ આપી ન્યાય કરતાં શનિ દેવ અને કાળા તેમજ બ્લુ કપડા વચ્ચે ખાસ કનેકશન હોય છે. આજે તમને એવા લોકો વિશે જણાવીએ જેમના માટે કાળા કપડા પહેરવા શુભ નથી. ખાસ કરીને શનિવારે આ ભુલ ક્યારેય ન કરવી.
- કુંડળીમાં નબળો શનિ અને કાળા કપડા વચ્ચે સંબંધ.
- શનિવારે કાળો રંગ ન પહેરવાના 4 કારણ
- જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કાળો અને બ્લુ રંગ શનિ ગ્રહ સંબંધિત છે
Shani Dev: શાસ્ત્ર અનુસાર શનિદેવ વ્યક્તિને કર્મ અનુસાર ફળ આપી ન્યાય કરનાર ગ્રહ છે. શનિના કારણે મોટાભાગના લોકોને શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક પીડાનો સામનો કરવો પડે છે તેથી તેને ક્રુર ગ્રહ પણ માનવામાં આવે છે. પરંતુ શનિ આવો પ્રભાવ ત્યારે જ આપે છે જ્યારે કુંડળીમાં શનિ નબળો હોય અથવા તો વ્યક્તિની પનોતી કે સાડાસાતી ચાલતી હોય. આવા લોકો પણ શનિ સંબંધિત પીડાથી બચી શકે છે તેના માટે તેમણે કાળા અને બ્લુ રંગના કપડાથી દૂર રહેવું જોઈએ.
શાસ્ત્રો અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં શનિ નબળી અવસ્થામાં હોય તો તેણે કાળા અને બ્લુ રંગના કપડાથી દૂર રહેવું જોઈએ. આવા લોકો માટે કાળા અને બ્લુ રંગના કપડા શુભ નથી ગણાતા. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કાળો અને બ્લુ રંગ શનિ ગ્રહ સંબંધિત છે જો કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં શનિ અશુભ સ્થિતિમાં હોય અથવા તો નબળો હોય તો તેવા લોકોએ આ બે રંગનો ઉપયોગ કરવાથી બચવું જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે શનિ નબળો હોય અથવા અશુભ સ્થિતિમાં હોય તેવા લોકો કાળા કે બ્લુ રંગના કપડાં પહેરે તો તેના પર શનિનો નકારાત્મક પ્રભાવ વધી જાય છે.
તેનાથી વિરુદ્ધ જે લોકોને કુંડળીમાં શનિ મજબૂત અવસ્થામાં હોય અથવા તો શુભ હોય તેમના જીવનમાં કાળો રંગ સફળતા અને શુભ સમયનું કારણ બની શકે છે.
કાળો રંગ ન પહેરવાના અન્ય કારણ
1. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કાળો રંગ દરેક પ્રકારની ઉર્જાને પોતાના સમાવી લે છે. જો કુંડળીમાં શનિ નબળો હોય અથવા તો અશુભ ફળ આપતો હોય અને તમે કાળો રંગ પહેરો તો નકારાત્મક પ્રભાવને કાળો રંગ ઝડપથી ગ્રહણ કરે છે. શનિનો અશુભ પ્રભાવ અને કાળો રંગ બંને સાથે મળીને જીવનમાં સમસ્યાઓ, માનસિક ચિંતા અને નિષ્ફળતા વધારી શકે છે.
2. જ્યોતિષ નિષ્ણાંતો અનુસાર એવું પણ માનવામાં આવે છે કે જો તમારી કુંડળીમાં શનિ ગ્રહ ખરાબ હોય અને તમે શનિવારે કાળા કપડા પહેરો તો તમે શરીરના વધારે શક્તિ આપો છો. આ શક્તિ તમારા માટે અશુભ સાબિત થાય છે અને તેના કારણે જીવનમાં સમસ્યાઓ વધે છે.
3. શનિવારના દિવસે શનિનો પ્રભાવ સૌથી વધુ હોય છે જો કોઈની કુંડળીમાં શનિ ગ્રહ નીચ સ્થાનમાં હોય તો તેણે કાળો રંગ ભૂલથી પણ શનિવારે ન પહેરવો તેનાથી શનિની નકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રભાવ વધી જાય છે.
4. સાડાસાતી કે ઢૈયા ચાલતી હોય તેમણે પણ શનિવારે કાળા કે બ્લુ રંગના કપડા પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. શનિવારે કાળા કપડા પહેરવાથી દુઃખ ઓછા થવાને બદલે વધી શકે છે.
કાળા કપડાનું દાન શુભ
જેમ ઉપર જણાવ્યું તેમ શનિવારે કાળા કપડા પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ પરંતુ જે લોકોની કુંડળીમાં શનિ ગ્રહ નબળો હોય અથવા અશુભ સ્થિતિમાં હોય તેવો શનિવારના દિવસે કાળા કપડાનું દાન કરે તો શુભ ગણાય છે. જીવનમાંથી શનિનો નકારાત્મક પ્રભાવ દૂર કરવા માટે આ સૌથી અસરકારક ઉપાય ગણાય છે.
