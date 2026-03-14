Shani Dev: શું તમે જાણો છો શનિદેવને સરસવું તેલ શા માટે ચઢે છે ? 99 ટકા લોકો નથી જાણતા આ કારણ
Secret Of Shani Dev: શનિવાર હોય એટલે શનિ મંદિરમાં ભક્તો તેલની લોટી લઈ પહોંચી જાય છે. શનિવારે શનિદેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવાનું મહત્વ છે. વર્ષોથી આ પ્રથા ચાલી આવે છે અને લોકો તેનું પાલન કરે છે પરંતુ આજના સમયમાં ખૂબ ઓછા લોકો એ વાત જાણે છે કે શનિ દેવને સરસવું તેલ શા માટે પ્રિય છે ? ચાલો આજે આ વાત જાણીએ.
- શનિ દેવ પર શા માટે ચઢે છે સરસવનું તેલ.
- શનિદેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવાના ફાયદા.
- શનિદેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવા પાછળનું જાણો કારણ
Secret Of Shani Dev: શનિદેવને ન્યાય કરનાર દેવ કહેવામાં આવે છે. શનિને ક્રૂર ગ્રહ માનવામાં આવે છે પરંતુ તેઓ તો ફક્ત લોકોને કર્મ અનુસાર ફળ આપે છે. શનિ રાજાને રંક બનાવી શકે છે તો રંકને રાજા પણ બનાવે છે. એટલા માટે જ લોકો શનિદેવને હંમેશા પ્રસન્ન રાખવા માંગે છે. અને શનિદેવને પ્રશન્ન કરવા માટે લોકો શનિવારે શનિ દેવને સરસવનું તેલ ચડાવે છે. વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલે છે અને લોકો આ પરંપરાનું પાલન પણ કરે છે. ભક્તો શ્રદ્ધાથી શનિદેવને તેલ અર્પણ કરે છે પરંતુ તેનું પાછળનું સાચું કારણ ઘણા લોકો જાણતા નથી.
શનિદેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવા પાછળનું કારણ
શનિ દેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવામાં આવે છે. તેને લઈ ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હશે કે શનિદેવને સરસવનું તેલ શા માટે ચઢે છે ? તો ચાલો જાણીએ શનિદેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવા પાછળ કઈ કઈ માન્યતાઓ છે.
સરસવના તેલને લઈને એક તર્ક એવો છે કે શનિ દેવનો સંબંધ શનિ ગ્રહ સાથે છે અને શનિ ગ્રહની પ્રકૃતિ ઠંડી છે. આ પ્રકૃતિને બેલેન્સ કરવા માટે સરસવનું તેલ ઉત્તમ છે કારણ કે સરસવના તેલની પ્રકૃતિ ગરમ છે. શનિદેવને સરસવું તેલ ચઢાવવાથી તેમની પ્રકૃતિ સંતુલિત થાય છે અને શનિદેવ ભક્ત પર પ્રસન્ન રહે છે.
પૌરાણિક કથા
શનિ દેવ અને સરસવના તેલ વચ્ચેના કનેકશનને લઈ એક પૌરાણિક કથા પણ પ્રચલિત છે. એક સમયની વાત છે જ્યારે બ્રહ્માંડમાં હનુમાનજીના બળની અને કિર્તીની ચર્ચા થવા લાગી ત્યારે શનિદેવને ક્રોધ આવ્યો અને તે હનુમાનજી સાથે યુદ્ધ કરવા નીકળી પડ્યા. હનુમાનજી શાંત સ્થાન પર બેસી રામ નામનો જપ કરી રહ્યા હતા. તે સમયે શનિ દેવ એ તેમને યુદ્ધ માટે લલકાર્યા. હનુમાનજીએ યુદ્ધ ટાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ શનિ દેવન માન્યા. શનિદેવ અને હનુમાનજી વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને શનિ દેવ પરાજિત થયા. યુદ્ધના કારણે શનિદેવને શરીરમાં પીડા થવા લાગી. તે સમયે હનુમાનજીએ તેમની પીડા શાંત કરવા તેમના શરીરને સરસવનું તેલ લગાડ્યું. શનિદેવની પીડા દુર થઈ અને ત્યારથી આ પ્રથા શરુ થઈ. માન્યતા છે કે સરસવનું તેલ જે પણ વ્યક્તિ શનિદેવને ચઢાવે છે તેની પીડા પ્રભુ હરી લે છે.
શનિદેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવાના ફાયદા
1. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર જે વ્યક્તિની કુંડળીમાં શનિ સંબંધિત દોષ હોય અથવા તો સાડાસાતી કે પનોતી ચાલતી હોય તેમણે શનિવારે શનિદેવને તેલ ચઢાવવું જોઈએ. તેનાથી શનિ સંબંધિત કષ્ટ ઓછા થાય છે.
2. જે ભક્ત શનિવારે શનિદેવ પર સરસવનું તેલ ચઢાવે છે તેના પર શનિ પ્રસન્ન રહે છે. જે લોકોની કુંડળીમાં શનિ નબળી અવસ્થામાં હોય તેમણે પણ આ કામ કરવું જોઈએ.
3. પુરાણો અનુસાર સરસવનું તેલ ખરાબ શક્તિઓને દુર ભગાડે છે. સરસવના તેલનો દીવો કરવાથી નકારાત્મક ઊર્જાનો નાશ થઈ જાય છે.
4. શનિવારે શનિદેવને સરસવનું તેલ ચઢાવવાથી વેપાર, પરિવાર, નોકરીમાં શનિદોષના કારણે આવતી બાધાઓ દુર થતી હોવાની પણ માન્યતા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
