Kundali: લગ્ન માટે કુંડળીના કેટલા ગુણ મળવા જરૂરી ? 36 ગુણ મળતા હોવાનું શું થાય અર્થ જાણો
Kundali Gun Milan Meaning: લગ્ન પહેલા યુવક-યુવતીની કુંડળી જોવામાં આવે છે. જેમાં કેટલા ગુણ મળ્યા તે વાતને મહત્વ આપવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ લગ્ન માટે કુંડળીના કેટલા ગુણ મળવા જરૂરી અને આ ગુણ કયા 8 માપદંડ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે.
Trending Photos
Kundali Gun Milan Meaning: હિન્દુ ધર્મમાં લગ્ન પહેલા યુવક યુવતીને કુંડળી દેખાડવામાં આવે છે. જેમાં 8 માપદંડના આધારે યુવક અને યુવતીના ગુણ મેળવવામાં આવે છે. જેને અષ્ટકુટ મિલાન કહેવાય છે. જ્યોતિષ ધારણા અનુસાર યુવક અને યુવતીના ગુણ મિલાનમાં ઓછામાં ઓછા 20 ગુણ મળે તો યુવક-યુવતીના વિવાહ કરવા ઉચિત ગણાય છે.
કુંડળીના 18 થી ઓછા ગુણ મળતા હોય તો વૈવાહિક જીવનમાં સમસ્યા આવી શકે છે તેવું માનવામાં આવે છે. જેમાં પતિ પત્ની વચ્ચે અનબન, સંતાન પ્રાપ્તિમાં બાધા, બીમારીઓ થવી, પ્રેમની ખામી વગેરે સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો યુવક અને યુવતીના 36 માંથી 36 ગુણ મળતા હોય તો તેને શુભ માનવામાં આવે છે.
આમ તો યુવક અને યુવતીના 36 માંથી 36 ગુણ મળે તે દુર્લભ હોય છે પરંતુ 36 ગુણ મળ્યા પછી પણ શુભ અને અશુભ થવાની સંભાવના તો હોય જ છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર યુવક-યુવતીના જેટલા વધારે ગુણ મળતા હોય એટલું તેમનું વૈવિક જીવન સુખી રહે છે. આ હિસાબથી 36 ગુણ મળવા ખૂબ જ શુભ ગણાય છે.
અષ્ટકુટ મિલાનના 8 માપદંડ
1. વર્ણ - વ્યક્તિની માનસિકતા અને સામાજિક સ્થિતિનું આકલન કરે છે
2. વશ્ય - એકબીજા પર નિયંત્રણ અને અધિકારની ક્ષમતા દર્શાવે છે
3. તારા - જન્મ નક્ષત્રોની અનુકૂળતા દર્શાવે છે
4. યોની - સ્વભાવ અને યૌન અનુકૂળતાનું માપન કરે છે
5. ગ્રહ મૈત્રી- ગ્રહોની સ્થિતિ અને આપસી મિત્રતાનું વિશ્લેષણ કરે છે
6. ગણ - વ્યક્તિના સ્વભાવ અને માનસિક પ્રકૃતિ દર્શાવે છે
7. ભકુટ - સામાજિક અને આર્થિક સુખ-શાંતિ વિશે જણાવે છે.
8. નાડી - સ્વાસ્થ્ય અને વંશની અનુકૂળતા દર્શાવે છે જેને સૌથી વધુ મહત્વ આપવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે