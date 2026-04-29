Labh Drishi Yog 2026: ગુરૂ-મંગળનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ આ જાતકોને કરશે માલામાલ, નોકરીમાં સફળતા, ધનલાભનો યોગ

Prev
Next
હોમSpiritualLabh Drishi Yog 2026: ગુરૂ-મંગળનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ આ જાતકોને કરશે માલામાલ, નોકરીમાં સફળતા, ધનલાભનો યોગ

Labh Drishi Yog 2026: જ્યોતિષ અનુસાર મંગળ અને બુધની આ વિશેષ દ્રષ્ટિ સ્થિતિ 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે સુવર્ણ દિવસ લાવી શકે છે. તો આવો જાણીએ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ ક્યા જાતકો માટે લાભદાયક રહેવાનો છે.
 

Last Updated: Apr 29, 2026, 06:36 PM IST
  • 28 જૂને મંગળ અને ગુરૂ કરશે લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ
  • જ્યોતિષમાં આ યોગને માનવામાં આવે છે અતિ શુભ
  • આ શુભ યોગથી ચાર રાશિના જાતકોને થશે લાભ

Trending Photos

Labh Drishi Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં લાભ દ્રષ્યિ યોગ અત્યંત શુભ અને લાભકારી માનવામાં આવે છે. લાભ દ્રષ્ટિ યોગ વ્યક્તિના જીવનમાં સમૃદ્ધિ, સંપન્નતા અને ધન લાભ લાવે છે. આ સાથે યોગના પ્રભાવથી વ્યક્તિની સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધે છે. 28 જૂને મંગળ અને ગુરૂ એકબીજાથી 60 ડિગ્રી કોણ પર સ્થિત થઈ લાભ યોગનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષો અનુસાર મંગળ-ગુરૂના સંયોગથી બનેલો લાભ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ લાભદાયક રહી શકે છે. આ શુભ યોગના પ્રભાવથી વ્યક્તિને ધનલાભ મળે છે, જેનાથી તેની આર્થિક સ્થિતિમાં મજબૂતી આવે છે. જાણો આ શુભ યોગથી કઈ રાશિઓને લાબ થશે.

વૃષભ રાશિ
લાભ દ્રષ્યિ યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થવા લાગશે. વેપારીઓ માટે નફાના દ્વાર ખુલી જશે. જો તમે નવું સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવા ઈચ્છો છો તો આ સમય ઉત્તમ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કર્ક રાશિ
લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી કર્ક રાશિના જાતકોને નવી તક મળશે. સ્વાસ્થ્ય આ દરમિયાન સારૂ રહેશે. પરિવારમાં સુખ, શાંતિ અને ખુશીઓનું આગમન થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. ધન લાભનો પ્રબળ યોગ બની રહ્યો છે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ
લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને લાભ મળશે. આ જાતકોને કરિયરમાં નવી તક મળશે. જૂન સુધી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. અટવાયેલા કામ પુરા થશે અને તમારી બધી યોજના આગળ વધશે. રોકાણના મામલામાં અવિશ્વસનીય લાભ મળી શકે છે.

મકર રાશિ
લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી મકર રાશિના જાતકોને વિશેષ સિદ્ધિઓ મળશે. ધન લાભ થશે. દાંપત્ય જીવન સુખમય રહેશે. આવકમાં વધારો થશે. જમીન-સંપત્તિ મામલામાં તમને લાભ મળી શકે છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાની પ્રશંસા થશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news