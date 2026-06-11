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Labh Drishti Rajyog 2026: જૂનમાં બનશે લાભ દ્રષ્ટિ રાજયોગ, આ 4 રાશિઓને નોકરી-બિઝનેસમાં થશે જબરદસ્ત ફાયદો

Labh Drishti Rajyog 2026: લાભ દ્રષ્ટિ રાજયોગનું નિર્માણ 28 જૂને થઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષ અનુસાર આ રાજયોગ ચાર રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી નાખશે. આ રાશિના જાતકોને નોકરી-વેપારમાં જબરદસ્ત લાભ થવાની આશા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:23 PM IST
Labh Drishti Rajyog 2026: જૂનમાં બનશે લાભ દ્રષ્ટિ રાજયોગ, આ 4 રાશિઓને નોકરી-બિઝનેસમાં થશે જબરદસ્ત ફાયદો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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