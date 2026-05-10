/જૂન અંતમાં મંગળ-ગુરુની યુતિ ચમકાવશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, લાભ દ્રષ્ટિ રાજયોગના નિર્માણથી થશે માલામાલ!

Labh Drishti Rajyog 2026: 29 જૂન 2026ના રોજ મંગળ અને ગુરુની યુતિથી 'લાભ દ્રષ્ટિ રાજયોગ' બની રહ્યો છે, જેને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગના પ્રભાવથી વૃષભ, કર્ક, વૃશ્ચિક અને મકર રાશિના જાતકોને ધનલાભ, કરિયરમાં પ્રગતિ અને નવી તકો મળી શકે છે.
Labh Drishti Rajyog 2026: જૂન મહિનાના અંતમાં ગ્રહોની ચાલ એક મોટું પરિવર્તન લઈને આવી રહી છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 29 જૂનના રોજ મંગળ અને ગુરુ એક ખાસ સ્થિતિમાં આવીને લાભ દ્રષ્ટિ રાજયોગ બનાવશે. જ્યારે આ બન્ને ગ્રહો લગભગ 60 ડિગ્રીના ખૂણા પર હોય છે, ત્યારે આ શુભ યોગ બને છે, જે જ્યોતિષમાં ખૂબ જ ફળદાયી માનવામાં આવે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે મંગળ અને ગુરુ એકબીજા પર શુભ દ્રષ્ટિ રાખે છે, ત્યારે આ યોગ જીવનમાં પ્રગતિ, ધનલાભ અને સન્માન અપાવનારો માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વ્યક્તિને નવી તકો મળે છે અને ઘણા અટકેલા કામો ધીરે-ધીરે પૂરા થવા લાગે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થાય છે અને આત્મવિશ્વાસમાં પણ વધારો જોવા મળે છે.
વૃષભ રાશિ
આ યોગનો પ્રભાવ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક રહી શકે છે. આવક વધવાના સંકેતો છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તકો મળી શકે છે. જે કામ લાંબા સમયથી અટકેલા હતા, તે હવે પૂર્ણ થઈ શકે છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા જાતકોને નવી તકો મળશે. જો તમે કોઈ નવું કામ શરૂ કરવા માંગો છો, તો સમય અનુકૂળ છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય નવી શરૂઆતનો સંકેત આપી શકે છે. કરિયર અને અંગત જીવન બન્નેમાં સારા બદલાવ જોવા મળી શકે છે. પરિવારનું વાતાવરણ સારું રહેશે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. આર્થિક રીતે પણ સ્થિતિ મજબૂત થવાની શક્યતા છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ યોગ પ્રગતિના માર્ગો ખોલી શકે છે. નોકરી કે બિઝનેસમાં નવી તકો મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. રોકાણ સંબંધિત બાબતોમાં ફાયદો મળી શકે છે. જૂનના અંત સુધીમાં આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેત છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિ માટે આ સમય સિદ્ધિઓથી ભરેલો હોઈ શકે છે. આવકમાં વૃદ્ધિના યોગ બની રહ્યા છે. પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલી બાબતોમાં લાભ મળી શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં પણ સંતુલન જળવાઈ રહેશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. તમારા નિર્ણયોની પ્રશંસા થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)