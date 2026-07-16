/Labh Drishti Yog 2026: 19 જુલાઈથી શનિ-મંગળનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓનું નસીબ રાતોરાત ચમકશે અને થશે ભારે ધનલાભ!

Labh Drishti Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના ગોચર, તેની ચાલ અને એકબીજા પર પડનાર દ્રષ્ટિઓને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ બ્રહ્માંડમાં બે મોટા અને પ્રભાવશાળી ગ્રહ એક વિશેષ કોણ પર આવે છે તો એક એવી દિવ્ય ઉર્જાનું નિર્માણ થાય છે, જે માનવ જીવન અને દેશ-દુનિયાની દિશા બદલી નાખે છે. આવો એક મહા સંયોગ 19 જુલાઈ 2026ની રાત્રે બનવા જઈ રહ્યો છે. ન્યાયના દેવતા અને કર્મફળ દાતા શનિ દેવ અને ગ્રહોના સેનાપતિ તથા પરાક્રમના કારક મંગળ દેવ મળી એક દુર્લભ સંયોગ બનાવવા જઈ રહ્યાં છે, જેને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કહેવામાં આવે છે.
19 જુલાઈએ રાત્રે આશરે 11.30 કલાકે શનિ અને મંગળ વચ્ચે 60 ડિગ્રીનો કોણ બનશે, ત્યારે આ શુભ અને કલ્યાણકારી યોગની શરૂઆત થશે. જ્યોતિષાચાર્યો અનુસાર શનિ અને મંગળની આ વિશેષ દ્રષ્ટિ સ્થિતિ જાતકોને તેના કર્મોથી અનેક ગણું ફળ અપાવશે. આ યોગ મુખ્ય રૂપથી આર્થિક પ્રગતિ, અટવાયેલા ધનની પ્રાપ્તિ, કરિયરમાં અચાનક પ્રગતિ અને વેપારમાં અભૂતપૂર્વ લાભ અપાવનાર સાબિત થશે. આમ તો તેની અસર દરેક રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ 4 ભાગ્યશાળી રાશિ એવી છે, જેના ભાગ્યનું તાળું રાતોરાત ખઉલી જશે.
આવો જાણીએ શનિ-મંગળની આ મહાકૃપાથી કઈ 4 રાશિઓનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થવાનો છે.
મેષ રાશિ (Aries): વેપારમાં બમ્પર લાભ અને પદ-પ્રતિષ્ઠા
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કોઈ વરદાનથી ઓછો નથી. લાંબા સમયથી તમારા જે કામ સરકારી ઓફિસો કે કાયદાકીય અડચણોમાં અટવાયેલા છે, તે ગતિ પકડશે. જો તમે નોકરી કરો છો તો કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી લીડરશિપ ક્વોલિટી અને મહેનતનું સન્માન થશે. તમારા બોસ અને વરિષ્ઠો તમારા કામથી પ્રભાવિત રહેશે, જેનાથી તમારા માટે પ્રમોશન અને પગાર વધારાનો રસ્તો ખોલશે. જે લોકો બિઝનેસ કે કોઈ નવા સ્ટાર્ટઅપ સાથે જોડાયેલા છે, જેને આ સમયમાં માર્કેટમાં નવા અને મોટા ક્લાઇન્ટ્સ મળશે. જૂના રોકાણ કે પૈતૃક સંપત્તિમાંથી લાભ થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio): દેવા અને આર્થિક મુશ્કેલીમાંથી મળશે મુક્તિ
વૃશ્ચિક રાશિના સ્વામી સ્વયં મંગળ દેવ છે, તેથી આ લાભ દ્રષ્ટિ યોગનો સીધો અને સૌથી શક્તિશાળી પ્રભાવ તમારા જીવન પર જોવા મળશે. જો તમે દેવામાં ફસાયેલા છો કે આર્થિક સમસ્યાથી પરેશાન છો તો તમારા માટે રાહતનો શ્વાસ લેવાનો સમય આવી ગયો છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત અને સ્થિર થશે. બજારમાં લાંબા સમયથી ડૂબેલા કે ફસાયેલા પૈસા અચાનક પરત મળવાનો સંકેત છે. નોકરી કરનાર જાતકોને ટ્રાન્સફર કે નવી નોકરીના માધ્યમથી રાહત મળી શકે છે. કારોબારમાં તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને આવક વધારવાનો માર્ગ તૈયાર થશે.
મકર રાશિ (Capricorn): કરિયરમાં આવશે મોટી છલાંગ, ચમકી જશે બિઝનેસ
મકર રાશિના સ્વામી શનિ દેવ છે, જે વર્તમાનમાં પોતાની રાશિના ચક્રમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે. શનિ અને મંગળનો આ દુર્લભ અપસેટ તમારા કરિયર અને વેપાર માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી એક સારી નોકરી શોધી રહ્યાં છો તો 19 જુલાઈ બાદ તમને કોઈ મોટી કંપનીમાં સારી ઓફર મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે આ સમય કોઈ મોટી કે આંતરરાષ્ટ્રીય ડીલ ફાઈનલ કરવાનો છે, જે તમારા બિઝનેસનું ભવિષ્ય બદલી નાખશે. રોકાણની દ્રષ્ટિએ આ સમય તમારા પક્ષમાં રહેશે, જ્યાં લગાવવામાં આવેલા પૈસા તમન ભવિષ્યમાં મોટું રિટર્ન આપશે.
કુંભ રાશિ (Aquarius): આવક વધશે, ઘરમાં આવશે સુખ-સમૃદ્ધિ
શનિની આ બીજી પ્રિય રાશિ કુંભના જાતકો માટે આ યોગ આવકમાં વધારાનું દ્વાર ખોલી શકે છે. આ સમયમાં તમારી નિયમિત આવકમાં તો વધારો થશે, સાથે એકથી વધુ ગુપ્ત સ્ત્રોતથી ધનલાભનો યોગ બની રહ્યો છે. જો તમારૂ કોઈ કામ પૈસાને કારણે અટકેલું છે તો તે પૂરુ થઈ જશે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ મજબૂતી આવવાને કારણે તમારા પરિવારમાં ચાલી રહેલા મતભેદ સમાપ્ત થશે અને સુખ-શાંતિનો માહોલ રહેશે. સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે.
આ શુભ સમયનો કઈ રીતે લાભ ઉઠાવવો?
લાભ દ્રષ્ટિ યોગ દરમિયાન શનિ અને મંગળની શુભતાને તમારા જીવનમાં વધારવા માટે જાતકોએ વિશેષ ઉપાય કરવા જોઈએ. આ દરમિયાન ભગવાન હનુમાન અને શનિદેવની સંયુક્ત આરાધના કરવી વિશેષ લાભદાયી રહે છે. દરેક શનિવારે સુંદરકાંડના પાઠ કરો કે હનુમાન ચાલીસાનો સાત વખત જાપ કરો. આ સાથે શનિવારે ગરીબોને કાળા તલ, સરસવનું તેલ, છત્રી કે ફળનું દાન કરવાથી શનિદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કુંડળીમાં બધા દોષ સમાપ્ત થઈ ભાગ્ય ચમકવા લાગે છે.