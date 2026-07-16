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Labh Drishti Yog 2026: 19 જુલાઈથી શનિ-મંગળનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓનું નસીબ રાતોરાત ચમકશે અને થશે ભારે ધનલાભ!

Shani Mangal Labh Drishti Yog 2026: 19 જુલાઈની રાત્રે શનિ અને મંગળના દુર્લભ સંયોગથી લાભ દ્રષ્ટિ યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જાણો મેષ, વૃશ્ચિક, મકર અને કુંભ રાશિના જાતકોનું કઈ રીતે ભાગ્ય ચમકશે અને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:59 PM IST
Labh Drishti Yog 2026: 19 જુલાઈથી શનિ-મંગળનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓનું નસીબ રાતોરાત ચમકશે અને થશે ભારે ધનલાભ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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