/Narayan Yog: નવી નોકરી અને લાઈફનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ! 26 સપ્ટેમ્બરથી આ 5 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ

Lakshmi Narayan Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં બુધ અને શુક્રની યુતિને શુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનાથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બને છે, જે ધન-સમૃદ્ધિ, સફળતા, એશ્વર્ય અને સુખ આપે છે. પંચાંગ અનુસાર 26 સપ્ટેમ્બરે બુધ ગોચર કરી શુક્રની તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં પહેલાથી શુક્ર ગ્રહ બિરાજમાન છે. જેનાથી બુધ-શુક્રની યુતિ થશે અને અત્યંત લાભકારી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનશે.
ધનના દાતા શુક્રની રાશિમાં મહાશુભ યોગ
જયપુરના જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તા કહે છે કે આમ તો વેપાર, વાણી, બુદ્ધિના દાતા બુધ અને ધન-વૈભવના દાતા શુક્રની યુતિથી બનનાર લક્ષ્મી નારાયણ યોગ હંમેશા લાભ આપે છે. પરંતુ આ વખતે યોગ ધન-સંપત્તિના કારક ગ્રહ શુક્રની રાશિ તુલામાં બની રહ્યો છે, જેનાથી તેનો પ્રભાવ અનેકગણો વધી જશે. આ રીતે 6 નવેમ્બર 2026 સુધી તુલા રાશિમાં લક્ષ્મી નારાયણ યોગ સક્રિય રહેશે. આ યોગ 5 રાશિઓ માટે અત્યંત લાભકારી છે.
1. વૃષભ રાશિઃ વૃષભ રાશિના જાતકોની આર્થિક સમસ્યાઓ દૂર થશે. નોકરી કરનારને મોટી તક કે જવાબદારી મળી શકે છે. તમારા જીવનને નવી દિશા મળશે. ઘણા સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે, જેની તમે લાંબા સમયથી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં હતા.
2. સિંહ રાશિઃ સિંહ રાશિના જાતકોના જે લોકો જાહેર જીવનમાં છે, તેને માન-સન્માન મળી શકે છે. કારોબારમાં લાભ થશે. કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવા માટે સમય સારો છે.
3. કન્યા રાશિઃ કન્યા રાશિના જાતકોની કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સમાં સુધાર થશે. કામમાં બેદરકારી નહીં કરો તો ફાયદામાં રહેશો, બાકી નુકસાન થશે. બિઝનેસ મીટિંગ, ડીલમાં સફળતા મળી શકે છે.
4. તુલા રાશિઃ તુલા રાશિમાં આ યોગ બની રહ્યો છે અને આ રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ આપશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. નવી સંપત્તિ ખરીદી શકો છો. કોઈ સપનું પૂરુ થઈ શકે છે. કુંવારા લોકોને પાર્ટનર મળી શકે છે. કરિયરમાં તમારી પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે.
5. મકર રાશિઃ મકર રાશિના જાતકો માટે આ સમય પ્રગતિનો માર્ગ ખોલનાર છે. નવી નોકરી મળવાનો યોગ છે. ઈચ્છીત જગ્યાએ બદલી થઈ શકે છે. જે યુવા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે, જેને સારૂ પરિણામ મળી શકે છે.