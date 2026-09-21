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Narayan Yog: નવી નોકરી અને લાઈફનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ! 26 સપ્ટેમ્બરથી આ 5 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ

Lakshmi Narayan Yog 2026: 26 સપ્ટેમ્બર 2026ના બુધ રાશિ પરિવર્તન કરશે, જેનાથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ 5 રાશિના જાતકોને નવી નોકરી, પ્રગતિ, પ્રેમ અને પૈસા અપાવી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:22 PM IST
Narayan Yog: નવી નોકરી અને લાઈફનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ! 26 સપ્ટેમ્બરથી આ 5 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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નવી નોકરી અને લાઈફનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ! 26 સપ્ટેમ્બરથી આ 5 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ
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